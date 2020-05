“La mayoría de los agentes de la Policía Local usa guantes de protección y no se ha evitado el contagio de coronavirus”

El Sindicato de Policías Locales y Bomberos, SPPLB, cuestiona las medidas de obligado cumplimiento que deben seguir contra el covid-19, como son el uso obligatorio de guantes, no utilizar el espacio común para realizar la pausa y acudir a trabajar vestido con el uniforme desde casa.

El SPPLB señala que el uso obligatorio de guantes “confronta con la recomendación de la OMS, máximo organismo en materia sanitaria, porque un uso no adecuado es contraproducente para el fin que se busca”, añadiendo que si desechan un par cada vez que hay contacto con un tercero “haríamos uso de varias decenas en cada turno, por lo que nos gustaría saber si hay disponibilidad antes de tomar esa medida”. Asimismo, indica que la mayor parte de la plantilla de policías locales ya hace uso de ellos “y no se ha evitado el contagio de coronavirus, por lo que no entendemos ese criterio de obligatoriedad”.

Respecto a la prohibición de usar las zonas de pausa o similares, el sindicato duda de su eficacia, teniendo en cuenta que sí se hace uso común de teclados, ratones, sillas, aseos, lavabos, llaves de vehículos, de parques, EPIs, desfibriladores, ascensores, despachos, ventanas, documentación, impresoras... por lo que, añade el sindicato, “incide en obstaculizar el adecuado trabajo del funcionario que realiza su labor de forma presencial, y que requiere esos momentos de descanso para desarrollarla en plena capacidad mental.

En cuanto a la obligación de acudir al trabajo vestido de uniforme desde casa “suponemos que es para evitar la zona de vestuario”, pero el SPPLB apunta que tienen que acudir a recoger y ajustar el resto del equipo personal como chalecos, prendas de abrigo, cinturones, mochilas o equipos de transmisión “lo que no comprendemos la eficacia de esta medida, más teniendo en cuenta el tamaño y disposición de los vestuarios de que disponemos en Jefatura”.

Desde el sindicato entienden que el elevado número de positivos que asola la plantilla de Policía Local “obligue a replantear las medidas, a revisarlas mismas y a implementar nuevas, pero existen muchas otras que se obvian y se imponen unas que cargan la responsabilidad y el perjuicio en el funcionario”.

El SPPLB asegura que las medidas tomadas por Jefatura en la prevención del contagio de la plantilla “hasta ahora han sido mayoritariamente acertadas, vehículos unipersonales, servicios mínimos, reparto de mascarillas, gel y demás, y que la mayoría de los policías han interiorizado medidas de autoprotección, y si aun así el número de contagios es elevado deben implementarse otras, pero no puede ser que las obligaciones recaigan sobre los mismos, y que desde el Ayuntamiento no se comprenda nuestra labor diaria, se inste a que los cuadrantes sean similares a una situación ordinaria y no se refuerce la limpieza de las instalaciones municipales de uso permanente”.

En este sentido, el sindicato considera que debe continuarse con un sistema de servicios mínimos, exponiendo al menor número de efectivos posible de cara a tener recambio para las inevitables bajas que esta emergencia va a producir, continuar con el patrullaje en vehículo individual, reparto diario de mascarillas, guantes y gel, y a la vez incrementar la higiene y desinfección de las instalaciones municipales, “el resto son parches que no se adecuan al día a día policial”.