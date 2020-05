VÍDEO | Salamanca vuelve a aumentar el número diario de positivos en coronavirus por PCR: la Junta registra nueve casos nuevos y una muerte en las últimas 24 horas

El resultado del estudio de seroprevalencia ofrecido por el Gobierno de España apuntaba este miércoles que un 7,9% de población salmantina tiene anticuerpos IgG. Es decir, casi el 8% de la población salmantina ha creado anticuerpos frente al coronavirus, por lo que se puede apuntar que ya han generado cierta inmunidad frente al SARS-CoV 2. Del mismo modo, ese estudio ofrecía que el 10 % de los salmantinos había dado positivo en ambos anticuerpos IgG, el antes mencionado, e IgM el que determina que el sistema inmunológico del enfermo aún están luchando contra el virus (un 2,1%). Por último, también se apuntaba a un 13,9 % de posibles casos sospechosos COVID-19.

Con esos resultados ofrecidos por el Gobierno de España, el turno para ofrecer los datos actualizados este jueves volvía a ser para la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. La novedad en la rueda de prensa ofrecida por Francisco Igea, vicepresidente de la Junta, y Verónica Casado, consejera de Sanidad, es que esta última ha ofrecido el número exacto de la estimación de las personas infectadas por provincia. "Voy a incluir, algo que no he hecho hasta ahora, las estimaciones de prevalencia real. Las que consideramos según el estudio de seroprevalencia que son el marco de personas afectadas. ¿Qué quiere decir? que ha habido muchísimas personas que no han notado la enfermedad o han tenido sintomatología leve"

Así el estudio de seroprevalencia determina que en Salamanca han sido contagiadas por coronavirus 26.079 personas. En cuanto a las estadísticas diarias, la Junta apuntan que en nuestra provincia se registran nueve positivos nuevos por PCR, aunque por cosas de trámites la Junta solo registra seis nuevos casos confirmados ¿Qué quiere decir? que según apuntan desde la propia Consejería esa diferencia en los nuevos PCR significan personas que ya habían sido contabilizadas como contagiados pero con anticuerpos. Después de realizarles, a mayores, la prueba PCR, también han dado positivo. De ahí el incremento en positivos PCR en 9, pero solo en 6 en nuevos casos. En total, se contabilizan 4.124 enfermos confirmados en la provincia.

No obstante, según el sistema MEDORA de Atención Primaria, la Consejería de Sanidad de la Junta rebaja ese número de posibles contagios en Salamanca dado por el estudio de seroprevalencia del Gobierno Así, como se puede comprobar en este gráfico, la Junta estima que en nuestra provincia se han infectado 10.857 personas.

En cuanto a las muertes, la provincia registra un nuevo fallecimiento, sumando ya un total de 354 defunciones por coronavirus.

En el lado positivo, diez nuevas personas han sido dadas de alta en la provincia. De esta forma, ya se contabilizan un total de 1.167 personas que han superado la enfermedad. Mejor datos aún los ofrece el Hospital de Salamanca, puesto que ya cuenta con solo 61 personas hospitalizadas en planta por COVID-19 y mantiene los 16 en UCI que también se registraban el miércoles.

En Castilla y León se contabilizan un total de 24.379 casos confirmados por coronavirus. De estos 18.173 han sido identificados por pruebas PCR. Este jueves se suman 117 nuevos confirmados y 68 por PCR. En cuanto a las altas 7.672 personas ya han superado la enfermedad, mientras que 1.930 han perdido la vida. En términos comunitarios, Salamanca ocupa el segundo puesto en número de positivos confirmados y el mismo puesto, compartido con Valladolid, en defunciones por la COVID-19.

Lo correcto es informar de todos los casos, tanto de positivos PCR como del resto

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, a preguntas de este medio de comunicación sobre la forma correcta a la hora de detallar los datos sobre el coronavirus, ha declarado que lo que más se aproxima a la realidad es informar sobre todos los nuevos casos confirmados, no solo los PCR: "eso nos da una dimensión real del alcance del virus en estos momentos".





Del mismo modo, habló de los casos registrados en el sistema MEDORA donde se ofrecen estadísticas más elevadas que los test positivos confirmados: "nosotros hacemos esa estimación porque creemos que es lo adecuado, porque se recogen casos confirmados con los posibles y sospechosos. Puede haber una sobreestimación, pero también otros días una infraestimación".