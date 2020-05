SATSE Salamanca denuncia la reutilización de EPIS y el uso de mascarillas no homologadas en el hospital y Atención Primaria

SATSE Salamanca registró este miércoles una denuncia ante la Inspección de Trabajo por la situación de riesgo, generada por las Gerencias de Atención Especializada y de Atención Primaria y por el servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que viven las enfermeras y enfermeros de estos ámbitos asistenciales.

Concretamente, indican desde el sindicato de enfermería, "a los profesionales se les indica que deben reutilizar el mismo material de protección durante varios turnos y guardias, obviando las recomendaciones de los fabricantes. Este es un hecho que SATSE viene denunciando a nivel estatal durante toda la pandemia. Además, las enfermeras y enfermeros han estado una vez más expuestos ante el Covid-19 debido a la utilización de mascarillas que no aseguran la protección adecuada según la comprobación llevada a cabo por el INSST".

SATSE ha solicitado de manera urgente al Servicio de Prevención de Riesgos una relación de todo el material de protección disponible en los almacenes, especificaciones técnicas y certificado de validez, así como stock disponible, y ha exigido un control exhaustivo, con la realización de pruebas PCR de nuevo a todos aquellos profesionales que han utilizado material defectuoso y no homologado.

En el Comité de Seguridad y Salud celebrado este miércoles por vía telemática, el Servicio de Prevención no se ha pronunciado sobre los materiales de protección disponibles, no ha respondido a la solicitud de SATSE en cuanto a la relación de los mismos, argumentando que como Servicio de Prevención no son responsables de los test y comprobaciones del material, derivando esta demanda a la Gerencia Regional de Salud.

Tras la denuncia a la Inspección de Trabajo y los resultados de la misma, SATSE tomará las medidas que considere oportunas con el objetivo de que se depuren las responsabilidades que fueran necesarias.