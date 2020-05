El Ayuntamiento y el DA2 celebran el Día Internacional de los Museos con una programación online

El Ayuntamiento de Salamanca, a través del centro de arte contemporáneo DA2, celebrará el Día Internacional de los Museos compartiendo en su web (http://domusartium2002.com/) y redes sociales bajo el hashtag #DA2encasa #díainternacionaldelosmuseos, un programa de actividades, disponible desde hoy, que incluye: una exposición online de Visiones Contemporáneas con una selección de obras que construyen una reflexión en torno a la situación actual que estamos viviendo; la interpretación de una pieza de música contemporánea por parte de QDUO; y actividades infantiles para disfrutar en familia.

El grupo QDUO, formado por Alejandro Sancho y José Antonio Caballero, vuelve al DA2 en esta ocasión desde sus casas, interpretando la pieza “2 + 1” (marimba a cuatro manos) de Iván Treviño.

Los profesores del Conservatorio Profesional de música de Salamanca de percusión Alejandro Sancho y José Antonio Caballero coinciden por primera vez en el curso académico 2005/06, tocan juntos desde entonces en diferentes formaciones, iniciando la andadura como dúo participando en el III ciclo de música del siglo XX en Salamanca y en el Festival de Primavera de la Usal.

Ambos músicos han compaginado su labor docente en varios conservatorios de Castilla y León como Palencia, Segovia y Salamanca con la participación en numerosos conciertos y proyectos con la OSCYL y El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.

Como dúo han realizado conciertos por numerosos escenarios como el festival de Nuevas Músicas del Museo Patio Herreriano de Valladolid, festival de música contemporánea de la Universidad de Valladolid, Ciclo de Música de Cámara de Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, Festival de Primavera de la Universidad de Salamanca, Ciclo de Música de Cámara del Teatro del Liceo de Salamanca, el Festival de Música de la Diputación de Palencia ó el Festival de Música Contemporánea “Cristóbal Haffter” de Ponferrada.

El pasado 1 de marzo, ofrecieron un singular concierto a través de las distintas salas del DA2 para la clausura de la exposición ‘’Un viaje de ida y vuelta’’.





Exposición online: Visiones Contemporáneas – En Casa

Desde la página web del DA2 se podrá acceder a un nuevo site que albergará la obra e información de ‘’Visiones Contemporáneas – En Casa’’, una muestra comisariada por Playtime Audiovisuales.

Esta exposición aspira a ser un programa en el que poder canalizar la situación, emociones y sentimientos que estamos viviendo a causa del Covid-19. Un momento histórico que nos debe hacer plantear un nuevo futuro y donde el arte contemporáneo se sitúa a través del audiovisual, en una importante posición.

La duración del programa on-line será igual al de las fases de desescalada. Para la ocasión, sus comisarios han revisado, bajo un nuevo prisma, obras que han formado parte de otros ciclos de Visiones Contemporáneas de los artistas: Félix Fernández, Dora García, Núria Güell, Lois Patiño, Rosana Antolí y David Domingo.

La trayectoria del artista audiovisual y performer, Félix Fernández, gira en torno al cuerpo y como éste sirve como elemento sustentador de la identidad. En “Planta 23; 03:45”, reflexiona sobre el aislamiento del individuo contemporáneo en la era de la hiperconexión, a través de un hombre encerrado en una habitación de hotel de una gran ciudad, metáfora que estos días se ha convertido en cruda literalidad. El distanciamiento social, contemplar la vida a través de una ventana, vuelve a conectarnos con nuestra esencia.

¿Es posible rebelarse cuando nuestra salud y nuestra vida dependen de la obediencia a una serie de órdenes impuestas? Sobre esta pregunta se construye la obra de Dora García, “The Breathing Lesson”, una cuestión que hoy, cobra vital trascendencia. La práctica artística de Dora García, atraviesa el cine, la literatura, el dibujo y la performance, estableciendo relaciones entre la realidad y la ficción de la historia. Trabajando activamente con el público. El espectador como sujeto activo ante la obra de arte. El arte de la narratividad frente a la sobreinformación que nos satura.

La pandemia y el confinamiento nos han situado en una postura económica, social y personal delicada. Todos los sectores, se encuentran en crisis y aquellos que de antemano ya estaban altamente precarizados sufren, aún más, sus consecuencias tal es el caso de la cultura y sus trabajadores. En “Afrodita”, Núria Güell pone sobre la mesa algunos de los problemas que afectan a este sector. La obra de Núria Güell se vincula al ámbito social, político y económico expandiendo las fronteras convencionales del museo para acercarse al espacio de la vida diaria.

Estas semanas encontramos, por otro lado, algo de luz a este confinamiento y surgen algunas imágenes positivas, esperanzadoras. La recuperación del medio ambiente, cuando el cambio climático parecía un no retorno. A través de las noticias, vemos aguas limpias en los canales de Venecia, cielos libres de humo sobre Madrid y animales que recuperan su espacio y cruzan las calles de nuestras ciudades en plena libertad. En el díptico “Na Vibracion”, Lois Patiño nos muestra al hombre insignificante ante una naturaleza salvaje y desbordada. Las películas de Lois Patiño parten, con grandes influencias pictóricas, de la relación del hombre con la naturaleza, una relación que recupera la idea romántica de lo sublime, la grandeza del paisaje frente a la insignificancia del ser humano.

En “Walkative: From Mile End to The City. A choreography of the resistence”, Rosana Antolí habla sobre los actos de resistencia frente al neoliberalismo salvaje. Es el momento de resistir, no podemos permitirnos ni un paso atrás en todo lo conseguido hasta ahora en cuanto a derechos sociales. El baile como metáfora de lucha y resiliencia frente a la opresión. El baile y el arte como herramientas para superar cualquier obstáculo.

David Domingo aka Stanley Sunday es cineasta y artista visual, en sus trabajos despliega toda una imaginería influida por la cultura popular, las referencias queer y un sentido del humor tan bello como naif. Esta exposición virtual incluye su obra “Siglo XIX”, uno de sus videoclips más conocidos, realizado para el grupo, Hidrogenesse. Una explosión de color, iconos pop y capas postdigitales, presentes estos días de sobreexposición a las pantallas y búsquedas masivas en internet que nos vienen a cantar que “Everything's gonna be alright”





Actividades infantiles

Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos, el DA2 ha programado tres actividades educativas en torno al arte contemporáneo y la música, dirigidas al público infantil y juvenil. Podrán realizarse desde casa con materiales sencillos como papel y lápiz, o cuchara y tenedor. Estas actividades ponen en práctica la combinación del arte, la música y la expresión plástica. Están disponibles en formato de audio, en la voz de Cristina García-Camino, educadora en el DA2.

Descubre tu sueño es una propuesta destinada a los más pequeños, de 6-9 años, una actividad de expresión plástica donde los niños y niñas podrán escuchar y cantar una canción de origen congoleño y, con el ritmo de la música y el cuerpo, hacer dibujos con mancha de color utilizando las manos o cualquier otra parte del cuerpo.

El retrato esconde un enigma va dirigida a niños y niñas de todas las edades. Observando el cuadro de Niels Reyes, pintor cubano expresionista que trabaja de manera figurativa, se descubre un interrogante de algo que hay escondido en él. Con mucha atención lo encontrarán y lo plasmarán en papel a su manera.

Y Jugando con los ritmos también va destinadas para niños y niñas de todas las edades. Después de escuchar la interpretación que hace el grupo QDUO con la de la pieza ‘’2+1’’, de Iván Treviño, interpretada con la marimba a cuatro manos, proponemos un par de ritmos explicados en video para interpretar en casa con materiales que sirvan para percutir como cuchara y tenedor.