Bienvenido de Arriba, a Pablo Iglesias: “Va a dejar más pobreza y exclusión, que es lo que suele ocurrir cuando aplican sus políticas”

El senador por Salamanca del Grupo Popular, Bienvenido de Arriba, ha asegurado que “el empleo sigue siendo el principal factor de inclusión y corrección de la desigualdad” y ha advertido a Pablo Iglesias que “o hace que su Gobierno se centre en la creación de empleo, o a usted le va a resultar muy difícil alcanzar su objetivo de reducción de la pobreza y de la desigualdad”.

Bienvenido de Arriba intervenía en la comparecencia del vicepresidente segundo del Gobierno para informar sobre las políticas de su Departamento ante la Comisión de Políticas Sociales del Senado. El senador popular ha asegurado que la comparecencia estaba muy condicionada por la crisis sanitaria que estamos padeciendo y por la “ineficaz gestión realizada por el Gobierno”.

De Arriba ha analizado los datos que arrojaban los índices Gini y AROPE en 2018, cuando, por cuarto año consecutivo, llegaron a decrecer más de 6 puntos. En este sentido, el senador por Salamanca ha recordado que la primera medida como respuesta del Gobierno a esta crisis fueron "los ERTES". “Si bien es cierto que los trabajadores en ERTE no son desocupados, sí que son inactivos y, una vez dada la primera respuesta, hay que llevarlos, con políticas acertadas, a la plena ocupación, porque si no, no bajará la pobreza ni la exclusión", ha explicado. Y ha añadido: “Deberían, en algún momento, reconocer que su Gobierno se beneficia en este punto de la regulación laboral que hasta hace 5 minutos querían derogar”.

El senador popular ha afeado al vicepresidente que, en la Actualización del Programa de Estabilidad enviado a Bruselas, ninguna partida presupuestaria, de los más de 28.000 millones de euros, esté destinada a la educación. “Debería hacer el esfuerzo en empleo y educación, volver a crecer y generar empleo. Usted ha pululado mucho por el escenario, pero no ha hecho nada por conseguir rebajar la pobreza, la exclusión y la desigualdad”, ha acusado a Pablo Iglesias. “Su actuación parecería una pose vacía que pondría de manifiesto el escaso compromiso de su Gobierno con la reducción de riesgo de pobreza y exclusión”, ha sentenciado.





Bienvenido de Arriba ha puesto de manifiesto las correcciones que tanto la ministra de Hacienda, como la ministra de Economía han hecho a las propuestas de Pablo Iglesias y las contradicciones entre el vicepresidente y el ministro de Seguridad Social en el anuncio y aprobación del Ingreso Mínimo Vital y ha finalizado su primera intervención asegurando que el Grupo Popular se teme que el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos “va a dejar más pobreza y exclusión, que es lo que suele ocurrir cuando aplican sus políticas”.

Bienvenido de Arriba ha formulado al vicepresidente algunas preguntas sobre “si se confirma que va a cargar a los Ayuntamientos y las Diputaciones los costes de tramitación del Ingreso Mínimo Vital restándoles recursos de sus remanentes a los Ayuntamientos”.

También se ha interesado por las medidas concretas que va a impulsar para evitar las listas de espera en dependencia o el trabajo realizado por su Ministerio para el desarrollo de la asignación tributaria del 0,7 por ciento del Impuesto de Sociedades destinado al Tercer Sector, “cuando aún no han puesto a su disposición los más de 30 millones recaudados en 2019”, ha afirmado.

El Plan Nacional de Infancia y Adolescencia, pendiente desde 2018, la Ley de Protección Integral a la violencia contra la infancia, “cuyo anteproyecto de ley dejó elaborado del gobierno de Rajoy”, el Reglamento de la Ley de voluntariado y la Estrategia frente a la soledad crónica no deseada, han sido las cuestiones sobre las que el senador popular le ha demandado información.