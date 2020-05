​El número de positivos por PCR en Salamanca capital cumple el baremo de la Junta para pasar a Fase 1

Pasar o no de fase, es la comidilla diaria en todos los puntos de España. Aunque, de momento, se han cambiado las conversaciones de bar por las telemáticas de redes sociales o las de ‘a distancia’ por las calles o supermercados, lo cierto es que saber si tu localidad va a cambiar de fase se convierte ya casi en una obsesión para unos y en necesidad económica para otros.

Nuestra provincia ha conocido este jueves que la Junta de Castilla y León ha propuesto seis nuevas zonas (Peñaranda, Fuenteguinaldo, Calzada de Valdunciel, Cantalapiedra, Fuentes de Oñoro y Matilla de los Caños) que se sumarían a las cuatro que ya han cambiado a Fase 1 (Aldeadávila de la Ribera, Lumbrales, Miranda del Castañar y Robleda). Todas ellas han cumplido con los criterios impuestos por la Junta, tanto los antiguos, no tener ningún caso confirmado ni compatible con COVID-19 en los últimos 7 días en la Zona Básica de Salud (fecha de corte 3 de mayo de 2020), como los nuevos.

Los pronósticos se han cumplido y la Junta ha excluido a Salamanca capital como propuesta para alcanzar esa Fase 1. Sin embargo, según la información facilitada por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, la capital cumple ya gran parte de esos puntos. De hecho, está dentro del baremo de uno de los que más importante se antoja: el de los positivos registrados en el periodo de siete y catorce días.

Salamanca registra un número de positivos por PCR dentro de la estimación 'permitida' por la Junta para proponer a una zona para pasar de fase

Así, la nueva condición impuesta por la Junta es que la zona básica de salud, o el municipio completo en el caso de Salamanca (puesto que sería complicado cambiar de fase solo a determinadas zonas, así como su control) tiene que registra en los siete días previos a la fecha de corte un caso, o menos, por cada 10.000 habitantes; así mismo, en los catorce días previos a esa fecha tendrían que registrar tres o menos casos por 10.000 habitantes.

Esto último traducido al número de habitantes de Salamanca, 144.228 ciudadanos censados en 2019 según el INE, desgrana que para poder pasar ese corte la ciudad debe registrar menos de catorce casos en siete días y cuarenta y tres, en dos semanas. Algo que, si se tomara como fecha de corte este jueves, 14 de mayo, se cumple, puesto que con la última información remitida referente a los PCR positivos contabilizados en Salamanca capital, se cuenta con 13 positivos en los últimos sietes días y 31, en las últimas dos semanas.

Sin embargo, ¿Por qué no se ha propuesto a Salamanca para pasar a Fase 1? Pues esa pregunta se antoja complicada de responder si no se tienen todos los datos sobre la mesa, algo de lo que actualmente carece este medio. No obstante, puede deberse a que no se cumplen dos requisitos principales. El primero la fecha de corte, 11 de mayo, y los casos hasta ese día. Es decir, puede darse el hecho de que, a pesar de cumplir ahora mismo con ese criterio de casos acumulados en las últimas dos semanas, a día 11 de mayo (dato que desconocemos por no ser facilitado) puede que el acumulado de positivos (de los 14 días anteriores) fuera superior y por ello no entrara en ese baremo.

El número de pruebas PCR realizadas puede ser el otro problema

El segundo de los criterios que puede no cumplir Salamanca es el del número de PCR realizadas. Para ser propuesta para pasar de fase la zona de salud la Junta apunta que se tiene que cumplir esta condición: “Núm. de PCR realizadas en la zona básica de salud o área de salud/núm. de casos compatibles con COVID-19 en la zona o área: ≥ 2 PCR por caso”. Es decir, que el número de PCR realizadas en la zona básica entre el número de casos compatibles debe ser superior a dos pruebas PCR por caso.

Se antoja raro puesto que, a pesar de que la provincia es la cuarta provincia de la comunidad en número de pruebas totales realizadas, es la tercera en test PCR; sin embargo, como desde la Junta de Castilla y León no ofrecen detallado el número de pruebas realizadas a cada área de salud, no se puede asegurar si Salamanca capital cumple o no con esa condición.

Habrá que esperar para saber si la Junta ofrecerá ese dato para sacar conclusiones o si pronto decide proponer a Salamanca para pasar a la deseada Fase 1. No obstante, si los criterios de la Consejería de Sanidad no cambian, se mantiene esta buena tendencia en la ciudad y se incrementa el número de pruebas PCR, Salamanca no debería tardar en cambiar de fase.