Vivían hacinados y dormían en el suelo: Desarticulada una red de explotación laboral en Medina del Campo

Once personas han sido detenidas y nueve víctimas han sido liberadas. Se han intervenido 20.180 euros y cinco vehículos

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización delictiva que, presuntamente, explotaba a trabajadores en diferentes campos de la provincia de Valladolid. Los miembros de la organización, de nacionalidad rumana, captaban a sus compatriotas entre los estratos socioeconómicos más bajos del país con la promesa de un trabajo digno en España. Los trabajadores vivían hacinados y en condiciones insalubres en varios pisos de Medina del Campo (Valladolid), donde eran obligados a dormir en el suelo y a compartir habitación con seis personas. Trabajaban en los campos de distintas localidades en largas jornadas sin descanso, sin derecho a días libres ni vacaciones y con un salario de 5,50 euros la hora que, en muchas ocasiones, no llegaban a cobrar. La operación policial ha concluido con nueve víctimas liberadas y once personas detenidas, diez de nacionalidad rumana y una hondureña, y dos registros domiciliarios en la localidad de Medina del Campo, donde se han intervenido 20.180 euros y cinco vehículos.

Hacinados en pisos compartidos

La investigación policial se inició tras la denuncia de tres personas que manifestaron ser víctimas de una organización delictiva que les explotaba laboralmente en los campos de la provincia de Valladolid.

Las gestiones de los agentes constataron la existencia de una red asentada en Medina del Campo (Valladolid), formada por ciudadanos rumanos, que, presuntamente, captaban en su país y mediante el engaño a compatriotas con la promesa de un trabajo digno en España.

Las víctimas eran personas vulnerables con un bajo nivel educativo, una situación económica muy precaria y con un desconocimiento total del idioma y de la legislación española. La organización se hacía cargo de la compra de los billetes de autobús que trasladaban a los trabajadores desde Rumanía hasta España. Una vez aquí, eran alojados en pisos en la localidad vallisoletana de Medina del Campo, donde vivían hacinados en condiciones deplorables y sin suministros, obligados a dormir en el suelo en habitaciones compartidas por hasta siete personas y debiendo además pagar por ello 150 euros.

Explotados en el campo

Los explotadores, que no dudaban en utilizar la violencia y las amenazas para controlar a los trabajadores, utilizaban furgonetas para desplazarlos por diferentes localidades donde faenaban en los campos en jornadas sin descanso de hasta 12 horas. Desconocían si estaban dados de alta en la Seguridad Social, no tenían derecho a vacaciones ni días libres y su salario era de 5,50 euros la hora, dinero que no solían recibir.

Además, los agentes constataron que, presuntamente, los detenidos utilizaban a algunos de esos trabajadores como testaferros. Para ello, abrían cuentas bancarias a sus nombres en las que ingresaban el dinero que recibían de los agricultores con los que trabajaban, encubriendo de esta manera esas cantidades a la Hacienda Pública.

Durante la investigación policial también se pudo constatar que uno de los principales miembros del entramado desarticulado se dedicaba a su vez a la falsificación de permisos de conducir extranjeros, principalmente rumanos y ucranianos.

La operación ha concluido con nueve víctimas liberadas y once personas detenidas, diez de nacionalidad rumana y una hondureña, como presuntos autores de delitos de Trata de seres humanos con fines de explotación laboral, contra el derecho de los trabajadores, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Los agentes llevaron a cabo la entrada y el registro en dos domicilios en Medina del Campo, donde intervinieron 22.180 euros en metálico, cinco vehículos de gama media y alta, varios teléfonos móviles y diversa documentación.