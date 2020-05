​Diego González recuerda su gol ante Osasuna B: “Este club es muy agradecido y me señalé el escudo porque estoy con ellos a muerte”

Diego González fue el primer fichaje de Unionistas la pasada campaña. El joven centrocampista salmantino ha jugado pocos minutos pero los ha aprovechado con trabajo, esfuerzo y dos goles. Para la próxima campaña espera poder aportar más y devolverle al club la confianza mostrada en él.

Primer año en Unionistas. “Creo que llegué con mucha ilusión y la sigo manteniendo. Tenía ganas de dar el salto de Tercera a Segunda B. Tengo una valoración personal y ha sido un año de aprendizaje. No he tenido los minutos que venía teniendo pero hay que ser inteligente y darme cuenta de que he aprendido de los compañeros. Creo que el año que viene, me favorecerá todo esto aprendido”.

Minutos jugados. “Mi ADN es muy competitivo. Siempre quiero jugar. Quieras que no, tener pocos minutos me cabreaba. Pero eso lo invertía en sacar más fuerza”.

Dos goles. “Los dos goles me vinieron en dos momentos muy duros para mí. El primer gol fue ante el Bilbao Athletic y no había podido jugar todavía de titular. Me acuerdo que Luaces apostó por mí y me sentí cómodo en el campo. Quedó un balón muerto tras una falta de Góngora y yo confié en que podía marcar gol. El segundo gol llegó en otro momento delicado porque llevaba partidos sin jugar en liga. Tuve cinco minutos y, en esa jugada tan bonita, tuve la ocasión de meterla en la red. La celebración lo dice todo: tenía mucha impotencia y muchas ganas. Este club es muy agradecido y me señalé el escudo porque estoy con ellos a muerte”.

Partido ante el Real Madrid. “Estaba calentando y tenía ganas de salir porque sabes que están a metros tus jugadores referentes. Tenía muchísimas ganas y quizá algo de nervios. Pero una vez que pisé el campo se convirtió en un partido más. Si es cierto que se te viene a la cabeza que estabas jugando contra el Real Madrid”.

Compañeros en su puesto. “Mi puesto es mediocentro pero soy un poco polivalente y jugar en banda. Suelo entrenar más de mediocentro. He aprendido un poco de todos, tanto de los centrocampistas como los de banda. Me han ayudado todos”.

Contrato. “Me quedan otros dos años y el día que me ofrecieron el contrato, no me lo pensé. Venía de Tercera y me ofrecieron tres años. Quiero devolverle esa confianza al club”.

Próxima temporada. “Tenemos esa intriga del grupo que vamos a tener. Pero, como futbolista, tenemos que centrarnos en lo que nos toca. Nos toque con quien nos toque, vamos a salir a competir. Este año he vivido un año con situaciones difíciles y hemos tenido un grupo genial. Nunca nos hemos venido abajo. La afición no para de animar. Puedes estar cuatro partidos sin ganar y se desplazan cuatrocientos al norte: se te pone la piel de gallina”.