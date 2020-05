​David Grande tiene ‘cuerda para rato’: “En el RS Monterrey somos una familia y estamos entre amigos, yo estoy muy a gusto”

David Grande volverá a jugar con el Real Salamanca Monterrey en Regional de Aficionados. El equipo amarillo retorna a la categoría y lo hará en un Reina Sofía con casi cinco mil localidades. El ‘10’ del Monterrey reconoce que tiene ‘cuerda para rato’ y reconoce que hicieron un buen año sobre el verde.

Ascenso con el RS Monterrey. “Estábamos al tanto de las noticias de la resolución. Era una opción subir sin jugar. Pero es una sensación rara porque nos hubiera gustado celebrarlo en el campo. Estamos muy contentos por nosotros pero mucho más por la directiva”.

Buena campaña del equipo. “El año iba bastante bien. Éramos el equipo más goleador y el menos goleado. Sí es verdad que sacábamos tres puntos al segundo. En cuanto al bloque, es de los equipos con más calidad que hemos tenido”.

Fallecimiento de su padre. “Ha sido el año más complicado. Mi padre llevaba más de veinticinco años viéndome jugar. Quieras que no, al Monterrey le tenía mucho aprecio. No verle en la grada y no poderlo celebrar con él, ha sido un año complicado. Tras mi paso por el Villaralbo, donde marqué nueve goles en Tercera, tuve ofertas de Zamora y La Bañeza. No acepté nada porque mi padre tenía cáncer de páncreas y le daban dos meses... Vine a "mi casa" Monterrey para que mi padre me pudiera ver jugar los últimos partidos y rechacé cosas por estar los dos últimos años de mi padre, yendo con él a quimioterapia todas las semanas".

Cuerda para rato. “Me encuentro bien. Los que tenemos cierta edad, el gusanillo lo seguimos teniendo. Hace dos años estaba en Tercera con el Villaralbo e hice nueve goles. En el Monterrey somos una familia y estamos entre amigos, yo estoy muy a gusto. Recuerdo hasta el último año que estuvimos en Regional y creo que soy el único que queda”.

Reina Sofía. “Veo las fotos y los videos en los medios de comunicación y casi no te crees que sea el Reina Sofía. Yo he estado en el campo de arena… antes tenías que ir a buscar el balón cuando tirabas a puerta y se iba fuera. Es una alegría y una ilusión muy grande. No sé qué haré cuando vea las cuatro gradas”.