​Álvaro Santos: “Quiero demostrar en Unionistas el futbolista que soy”

El central Álvaro Santos retornará a Unionistas la próxima temporada. Después de no contar con apenas minutos en la primera parte del campeonato, salió al filial del Mirandés para tener continuidad. El propio Álvaro Santos reconoce que el salto de División de Honor a Segunda B era grande pero quiere volver para ganarse la confianza en Unionistas.

Año de aprendizaje. “Cuando firmé por Unionistas sabía que, al pasar de División de Honor a Segunda B, iba a ser muy duro y que no iba a tener los minutos que yo quisiese”.

Primera parte del año en Unionistas. “La situación del equipo hizo que Aguirre y Luaces no pudiesen darme los minutos que yo quería. En los que más me fijaba era en los de mi posición: Ayoze, Zubiri o Pedro. Cuando me dieron la oportunidad de jugar debuté con el Valladolid durante tres minutos y jugué al siguiente partido de titular con el Guijuelo”.

Cesión al Mirandés B. “Cuando llegué me acogieron muy bien y el director deportivo Chema Aragón estuvo muy agradable conmigo. La gente con la que he convivido en el piso también ha estado muy bien. En lo futbolístico, poder jugar todos los partidos y todos los minutos, era algo que necesitaba. Un futbolista a mi edad, en el banquillo, no puede estar y necesita estar en el césped”.

Futuro. “Tengo la intención de volver porque tengo contrato en Unionistas. Ganas de que acabe todo esto y que vuelva la normalidad. De momento no se ha puesto nadie del club en contacto conmigo pero la situación ahora está parada en todos los lados. Quiero demostrar en Unionistas el futbolista que soy”.