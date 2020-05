​Carlos Molina sobre su llegada a Guijuelo: “Fue como volver a casa”

Carlos Molina no ha tenido una temporada fácil. Sin ocasiones en La Nucía, tomó la decisión de firmar por el Guijuelo (avalado por Astu). Sin embargo, tampoco pudo vestirse de corto. El meta explica en SALAMANCA24HORAS que mantuvo alguna conversación con Unionistas en el mercado de invierno pero que finalmente se concretó su llegada al club chacinero.

Temporada complicada. “Después de venir de tres temporadas seguidas jugándolo todo, encontrarte con esta temporada ha sido complicado”.

Llegada al Guijuelo. “Fue como volver a casa. El club lo conocía y también a la gran mayoría de gente de dentro del club, del pueblo y a compañeros. Enseguida encontramos casa y nos abrieron los brazos”.

Confianza de Astu. “Astu fue el que me firmó para venir a Unionistas. Apostó por mí para venir a Guijuelo y todavía no he podido devolverle esa confianza. Espero hacerlo la siguiente campaña”.

Rumores sobre su vuelta a Unionistas el pasado invierno. “Hubo alguna conversación pero al final no llega una oferta. El club empezó a sacar resultados. Yo no estaba en situación de esperar y Astu se portó como un caballero y decidí hacer el cambio. Tenía límite un domingo a la noche para decirle el ‘sí’ al Guijuelo porque La Nucía sino no me dejaba salir y me decidí por venir a Guijuelo”

Próxima campaña. “Todos los futbolistas queremos jugar y ser titulares. Competimos y entrenamos para ello. Luego hay que acatar la decisión del míster”.

Segunda B. “Creo que no sabe nadie cómo va a ser. Quizá ni los que vayan a formar la Liga. Ojalá, como la vayan a formar, que no afecte mucho a los clubes más humildes. Lo peor que podría pasar es que muchos clubes se hundan”.