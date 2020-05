Las organizaciones agrarias donan casi 20.000 raciones de desayuno para niños en exclusión social

Las organizaciones agrarias Asaja Salamanca, COAG y UPA Salamanca, en colaboración con la central lechera Gaza, han donado este viernes casi 20.000 raciones de leche en seis palés de minibricks de preparados para el desayuno a entidades solidarias en la capital charra.

Cáritas y Cruz Roja de Salamanca reciben 19.440 raciones gracias al esfuerzo y compromiso de las OPAS y de la central lechera, quien ha aportado la mitad, con la sociedad salmantina.

“Hemos querido aportar nuestro granito de arena, con productos autóctonos como es la leche que producen las explotaciones de nuestra zona, para demostrar el compromiso de agricultores y ganaderos”, han añadido los presidentes: Juan Luis Delgado, de Asaja Salamanca; José Manuel Cortés, de COAG y Carlos José Sanchez, de UPA.

“El sector está implicado en colaborar con la sociedad en general y no dejamos de trabajar para que el mercado no sufra de desabastecimiento en estos tiempos que corren”, apuntaron. “El día elegido no podía ser mejor: San Isidro, patrón de los profesionales del campo y, aunque no podamos celebrar las misas, dejamos patente nuestra implicación”, insistieron. Asimismo, el director gerente de Leche Gaza, Ignacio Quintanilla, dejó patente el respaldo que presta todo el sector primario a la sociedad durante esta crisis y destacó el valor de la agricultura y la ganadería como pilares del sistema productivo.

Los palés se han llevado con las medidas de seguridad oportunas, a Cáritas (en avenida de los Paúles, 14, en Santa Marta y avenida de la Merced, 25, en Salamanca) y a la sede de Cruz Roja en la capital charra.