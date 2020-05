​Pablo Gómez, capitán del Peñaranda, valora la figura de Peque como clave en el ascenso

El capitán del Peñaranda, Pablo Gómez, muestra su alegría en SALAMANCA24HORAS tras conseguir el ascenso de categoría a Tercera División. El mediocentro valora la figura del entrenador, Peque, y señala que el vestuario es una pequeña familia.

Ascenso de categoría. “Estamos muy contentos. Teníamos muchas ganas de que llegase, aunque no es de la manera que queríamos que se diese. La Tercera nos espera. La pasada temporada nos quedó un sabor agridulce porque nos lo habíamos merecido. Fue un golpe duro porque nos veíamos ascendidos. Nos hemos repuesto gracias a la confianza y al grupo de amigos que somos”.

Peque. “En este tipo de situaciones te acuerdas de mucha gente pero tenemos que destacar a Peque. Le estoy eternamente agradecido. Me trajo hace siete años y lo destaco, por encima de como entrenador, como persona. No es solo tu entrenador esas dos horas al día, sino que no te deja de llamar si te ve un poco decaído”.

El equipo es una familia. “Es la base de todo. Nosotros salimos los viernes de entrenador y nadie nos quita de tomarnos una cerveza en Peñaranda y hablar de cómo nos fue la semana y preparar el partido del día siguiente. Es una cohesión grande que hemos logrado en el vestuario. De Frutos y Pablo llegaron hace dos o tres meses y se sienten como en casa”.

Próxima campaña. “Estamos con incertidumbre por saber qué va a pasar. Ni siquiera sabemos en qué grupo vamos a estar, cuándo va a comenzar… de momento, a pasar el mal trago del confinamiento con la familia y a esperar que se normalice”.