​Arturo Cruz deja claro que quiere seguir en el Carbajosa Basket

El director de la orquesta del Carbajosa Basket es Arturo Cruz. El salmantino ha llevado la batuta de forma formidable durante la temporada en Liga EBA y el Carbajosa Basket ha conseguido veinte victorias en veinte partidos. Unos números que, a pesar de ser inmejorables, tendrá que esperar para conocer si les dan el ascenso. Para ello, tienen que esperar la decisión de la FEB sobre si el equipo charro o Mondragón están en la siguiente categoría.

A la espera de la decisión de la FEB. “Estamos a la espera de saber qué decisión toma la Federación. Creo que lo dirán el 25 o el 26. Intento no pensarlo mucho. La temporada ya la hemos hecho y que sea lo que tenga que ser. Nuestra marca, de 20-0, creo que nos tiene que servir para estar en LEB Plata. Se había jugado el 70% de temporada y teníamos ese balance. Sería triste recibir la noticia de que no subimos”.

Gran temporada. “Tengo un tuit del primer día cuando empezamos la pretemporada y ponía algo así como que “temporada nueva, si disfrutamos conseguimos nuestros objetivos”. La clave ha sido disfrutar cada día y cada partido. Aunque también se sufre, porque para conseguir cosas buenas hay que sufrir”.

Rol en el equipo. “Fue un año muy diferente a los últimos seis que he vivido. Ha sido un año importante porque deportivamente me he visto bien y se ha visto reflejado para todos. He tenido un rol más allá de lo deportivo porque también he tenido que gestionar el equipo”.

‘Techo’ de Carbajosa Basket. “Yo creo que el siguiente paso, si se puede, debe ser jugar en LEB Plata. Y si es viable. Todo esto tendrán que analizarlo. Pensar más allá, me parece una cosa irracional porque no es momento. ¿Quién le diría a este club hace unos años que podría tener esta oportunidad?”.

Continuidad. “Por mi parte voy a seguir en el equipo. Y creo que por parte del club creo que también quieren que continúe. He disfrutado mucho y tengo mucha ilusión”.