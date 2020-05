VÍDEO | Fernando Simón, “sorprendido” al saber que hay gente que pone que es inmune en su currículo

El epidemiólogo español que cada día comparece en rueda de prensa para analizar la situación sanitaria del país ha sido preguntado este sábado por las personas que ponen en su currículo que son inmunes ak coronavirus

La reacción ha llamado la atención, ya que por unos segundos se ha quedado sin palabras al confesarse “sorprendido”: “Creo que puede ser incluso ilegal”.

Aunque no valoraba mucho más allá, ya que consideraba que no es su área, valoraba que “estamos hablando de que se puede llegar a discriminar a las personas por motivos de salud, ni siquiera de salud, porque serán probablemente personas sanas”. “Como ciudadano me sorprende y me resulta complicado de entender”, concluía.