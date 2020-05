​MAPA | Mientras Salamanca está ‘verde’, cinco zonas de la provincia se ‘complican’ el paso a la Fase 1. Calcula cuánto le falta a tu zona de salud para poder pasar de fase

La Fuente de San Esteban, Béjar, Linares de Riofrío, Alba de Tormes y Periurbana Norte registran más del doble de casos de los establecidos por la Junta para avanzar en la desescalada. Periurbano Sur, Santa Marta y Villoria también están por encima de dicho criterio, aunque no muy lejos de cumplirlo. Sin embargo, Mañueco ha anunciado que solicitarán pasar de Fase a toda la Comunidad

El portal de Transparencia de la Junta de Castilla y León ha actualizado, un día más, los datos de incidencia del coronavirus en toda la comunidad, y, por ende, en Salamanca, con la información registrada por el sistema MEDORA de Atención Primaria (se contabilizan casos confirmados, con sospechosos y posibles casos por cercanía a personas infectadas).

Se da la circunstancia de que, pese a que apenas 10 zonas de salud básica estarán en Fase 1 este lunes, la gran mayoría del mapa de la provincia está teñido de verde, tanto en los últimos 7 días (prácticamente la totalidad) como en los últimos 14.

Sin embargo, hay otras tantas zonas que no sólo no están pintadas de verde, sino que lo están de rojo, lo que indican que duplican los casos máximos establecidos por la Junta de Castilla y León para solicitar su avance en la desescalada y que, por tanto se estarían complicando el pase de Fase el próximo lunes, pese a que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunciaba que solicitarán que toda la Comunidad pase a la Fase 1 el próximo lunes, 25, "siempre que se cumpla la evolución epidemiológica como hasta ahora".



Mapa de incidencia del coronavirus, por zonas básicas de salud, en los últimos siete días

Este domingo, 17 de mayo, la provincia está prácticamente teñida de verde, capital incluida, en lo que a registros de los últimos siete días se refiere. De hecho, sólo hay cinco zonas que, eso sí, siguen precoupando: La Fuente de San Esteban, Béjar, Linares de Riofrío Alba de Tormes y Periurbano Sur. Ambas registran más de 3 casos detectados por PCR en la última semana por cada 10.000 habitantes, mientras que el criterio de la Junta es menor de 1 caso por PCR en este mismo período de tiempo.

En lo que a los últimos 14 días se refiere, la situación es muy similar, las anteriores zonas de salud básicas, salvo Béjar, registran más de 6 casos por PCR por cada 10.000 habitantes, estando el criterio máximo en 3 PCR positivas por cada 10.000 habitantes.

Mapa de incidencia del coronavirus, por zonas básicas de salud, en los últimos catroce días

No son las únicas que se encuentran en ligeros problemas, puesto que zonas de salud como Periurbano Sur, Santa Marta o Villoria tampoco cumplen el criterio establecido -ni en los últimos 7 ni 14 días-, si bien no se encuentran muy lejos del mismo. En la capital, las zonas que todavía no cumplen los criterios en su totalidad son Tejares, La Alamedilla, Pizarrales, Garrido Norte y Capuchinos -en los últimos 7 días-.

El objetivo ahora es saber si, como se espera, el próximo lunes, 25 de mayo, todas las zonas de salud que se encuentran en Fase 0 podrían avanzar a Fase 1 o si, por el contrario, deberían esperar. Para que eso suceda la Junta ya ha establecido un nuevo criterio: tres casos confirmados por PCR por cada 10.000 habitantes en 14 días y un caso en la última semana para pasar a Fase 1. Es decir, en la mayoría de las zonas básicas de salud de Salamanca, para poder pasar a Fase 1, deberán teñirse de verde en el mapa facilitado por la Consejería de Sanidad en algún momento -algo que ya ha sucedido- o, como mucho, llegar al amarillo.

Falta por conocer cuándo hace la Junta el corte para comenzar a estudiar las zonas que serán propuestas al Gobierno de España para avanzar en la desescalada. La pasada semana, dicho corte se produjo el lunes 11, siendo este uno de los motivos por los que Salamanca capital no entró como propuesta, tal y como reconoció la consejera de Sanidad, Verónica Casado.

*En el mapa que se ofrece a continuación el lector puede comprobar la incidencia total del coronavirus en una zona básica de salud (personas enfermas, porcentaje de incidencia y casos activos). Por debajo de este, aparece la opción de comprobar los casos registrados en esas mismas zonas en un período de siete o catorce días.