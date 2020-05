VÍDEO | Un periodista de SALAMANCA24HORAS, amenazado en la manifestación de protesta contra el Gobierno

El redactor fue fotografiado a un palmo de distancia por un varón que posteriormente le dijo “Ten cuidado, conmigo no te confundas” y alegando que era “no te conozco, por si tenemos que conocernos más”

La ciudad de Salamanca afrontaba este domingo, por tercer día consecutivo, la celebración de una manifestación para protestar contra el Gobierno de España. Como en las dos jornadas anteriores, estaba convocada en la plaza de España a las 21 horas y, una vez reunidas, todas las personas marcharían hasta la Plaza Mayor, donde guardarían un minuto de silencio en memoria de todas las personas fallecidas.

Sin embargo, ya antes de comenzar, la concentración tuvo un pequeño percance. Un joven que estaba esperando para cruzar desde plaza de España a la calle Toro, al ver que comenzaba la cacerolada, comenzó a proferir el grito de ‘¡Sinvergüenzas!”, siendo en ese mismo momento replicado y encarado por un individuo presente en la manifestación que iba ataviado con una camiseta blanca con el logo de VOX y una bandera de España amarrada a la cintura.

Pese a que los agentes de la Policía Nacional tuvieron que separar al manifestante del viandante, ninguno de los dos fue identificado. Ni el joven que comenzó los gritos ni el hombre que le replicó, contestó y le calificó de “gilipollas” cuando se iba. El mismo hombre que, minutos después, amenazaría al redactor de SALAMANCA24HORAS presente en la manifestación para informar de la misma.



Los hechos sucedieron en la puerta de la iglesia de San Juan de Sahagún. En las escaleras de la misma, el periodista de este medio se encontraba grabando un vídeo para su posterior publicación en este medio. En ese momento, el mismo manifestante que había insultado previamente al ciclista, recorrió el camino hecho y, ni corto ni perezoso, comenzó a fotografiar a este redactor.

No sólo eso si no que, no contento de la primera foto realizada, se acercó a un palmo de distancia, sin respetar la distancia de seguridad, para tomar una instantánea en primer plano. Fue en ese momento cuando este redactor le preguntó al varón que si le había realizando una foto, recibiendo con sorna la respuesta “sí, claro”.

Cuando este periodista le preguntó que para qué quería una foto, el hombre alegó que este redactor también estaba tomando imágenes pero, además, añadió la frase amenazante “no te conozco, por si tenemos que conocernos más”. Cuando este redactor manifestó su desagrado, recibió como respuesta “ten cuidado, no te confundas”.



Desde SALAMANCA24HORAS lamentamos que haya gente que no quiera respetar la libertad de prensa y amenace a periodistas que se encuentran realizando su trabajo. No obstante, desde este medio no nos dejaremos amedrentar por nada ni nadie y continuaremos ofreciendo una información rigurosa y veraz siempre que nos dejen.