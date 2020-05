​El pádel charro se moviliza: prepara una carta para el CSD y la Real Federación Española

Las pistas no podrían abrir hasta la fase 3 y sería con restricciones

El pádel es uno de los deportes con más adeptos de toda España. Sin embargo, también es uno de los deportes que más está sufriendo la crisis del coronavirus y está a la espera de ayudas de la Junta y el Gobierno central.

“Vamos a hacer una carta para el CSD y la Real Federación Española, porque nos estamos quedando a la cola. Es un deporte que juegan siete millones de españoles. Salamanca tiene ocho clubes de pádel y entiendo que la gente no lo está pasando”, explica Miguel Ángel Moreno, que fue galardonado con el premio a Mejor Técnico de 2019 por la Federación de Pádel de Castilla y León.

El propio Miguel Ángel cuenta con una instalación, CepPádel, en el Polígono de El Montalvo. Ha invertido en comprar una máquina de ozona, gel y mascarillas para tener todo a punto. “La mayoría de los inquilinos, como mucho, están haciendo un 50% de rebaja del alquiler. Llevamos así desde mediado de marzo, todo abril y mayo. Y lo que falta. Hasta fase 3 no pueden estar cuatro personas en la pista”, se lamenta.

Por último, no entiende por qué no se puede estar en una pista de pádel y sí realizar otras actividades: “En el tema clases, es imposible. Es ridículo que te limiten de indoor y outdoor. Los techos están a ocho metros de altura. Si cuatro personas se pueden sentar en una terraza a tomar un café y no pueden juntarse dos personas en toda la instalación”.