Ninguna muerte por coronavirus en el hospital de Salamanca este lunes, algo que no sucedía desde que comenzó todo

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha hecho oficial los datos de la comunidad relacionados con el coronavirus. Sin embargo, esta vez, y dado el cambio de criterio a la hora de recoger los datos por parte del Ministerio de Sanidad, se ha hecho de una forma más escueta. "Sanidad nos ha informado que, a partir de ahora, los datos se recogerán a las 12:00 horas y se facilitarán por la tarde", ha apuntado Verónica Casado.

En Salamanca se contabilizan este lunes solo tres nuevos positivos por PCR con síntomas, un ligero descenso respecto a los días anteriores. No obstante, cabe matizar que la Junta ha variado su criterio a la hora de facilitar los datos y en esta primera valoración diaria ya no facilitará, en rueda de prensa Verónica Casado, todos los PCR positivos nuevos, sino solamente aquellos que tengan síntomas en los últimos catorce días "Existen PCR positivos que ya han pasado la enfermedad y siguen dando positivo en el tiempo, por eso creemos importante no incluirlos", ha manifestado.

Por otro lado, las buenas noticias han llegado desde el hospital de Salamanca, puesto que, según los datos facilitados por la propia Junta, no se ha registrado ninguna muerte por coronavirus este lunes, algo que no sucedía desde antes del 13 de marzo cuando la pandemia comenzó a hacer mella en nuestra provincia.

Sin embargo, según los mismos datos de la propia Consejería, el lado negativo es que tampoco se ha producido ninguna alta en las últimas 24 horas, por lo que la cifra se mantiene en 1.181 personas que han superado la enfermedad en nuestra provincia. En cuanto a los pacientes ingresados en UCI, continúan el mismo número que este domingo: quince.





Del mismo modo, la propia Verónica Casado ha apuntado que este fin de semana se han reducido los contagios sospechosos registrados por el sistema MEDORA de Atención Primaria: "Se ha declarado una media inferior que las anteriores semanas de casos sospechosos, de ayer a hoy, solo cien casos sospechosos"

En Castilla y León se registra un total de 18.512 positivos por PCR, una lista aumentada con 42 nuevos en las últimas 24 horas, de los que 29 son recientes con síntomas en los últimos catorce días.