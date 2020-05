​Garrido: “Sé que no soy un ‘9’ goleador ni referente pero siempre he cumplido en mi papel”

Iván Garrido ha pasado una temporada siendo el ‘revulsivo’ en Unionistas. Aguirre y Luaces confiaron en él en ese rol y el polivalente atacante siempre dio todo en el campo. Ahora, con un año más de contrato, muestra su fe en hacer una buena próxima temporada y también sus ganas por jugar en el Reina Sofía.

Valoración de la temporada. “A nivel colectivo, ha sido un poco extraña. Empezamos mal sin merecerlo y luego seguimos mal mereciéndolo en algunos momentos. Después remontamos y empezamos a darle la vuelta a las cosas. Cuando conseguíamos las buenas sensaciones y volver a retomar dinámicas del año pasado (ser fuertes y ganar en casa), nos han cortado las alas. Todos queríamos más. Nos veíamos con opciones de, incluso, Copa del Rey y salvarnos por nuestros propios medios”.

Competencia en el ‘9’. “A nivel personal, empezó la temporada con un ‘9’ como David Grande y también estaba Guille. Yo soy más polivalente. Empecé bien pero luego Aguirre me puso el cartel de revulsivo. Me quedé con ese rol con Aguirre. Por lo menos, tenía minutos. Con Luaces, más de lo mismo. Ha sido el rol de revulsivo en los minutos finales. Es lo que ha tocado y pelear cada minuto”.

Se ve como delantero titular. “No depende de mí. Cuando he jugado, creo que he demostrado que valgo para jugar de inicio. En Burgos pude marcar gol, en Copa hemos hecho un buen papel… Creo que al final, siempre he cumplido. Sé que no soy un ‘9’ goleador ni referente pero siempre he cumplido en mi papel de nueve”.

Situación del club. “Estamos con la incógnita de qué pasará en la competición. El club, sé que por los valores que tiene, no va a tener problemas en hacer una plantilla competente”.

Ofertas. “El mercado todavía no se está moviendo mucho pero todo el mundo sabe que tengo contrato. Estoy muy contento en Unionistas y me quiero quedar”.

Próxima temporada. “Estamos a expensas de qué va a pasar. No sabemos los grupos, ni cuándo va a empezar… pero tenemos muchas ganas todos. Lo que sí tenemos ganas es de jugar en el Reina Sofía. Estamos viendo la evolución de las obras y las gradas y pone los pelos de punta de imaginase a la afición de Unionistas allí”.