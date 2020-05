Izquierda Unida espera que la peatonalización que se va a producir en Salamanca con motivo de la crisis sanitaria "venga para quedarse"

Una vez conocido el contenido del Plan de Movilidad Urbana Transitorio con las propuestas del Equipo de Gobierno de cara a peatonalizar parte del espacio público, Izquierda Unida "se alegra enormemente" que casi todas ellas estén recogidas en el Plan de Movilidad Urbana de 2013. Estos planes suelen tener una vigencia de 8 a 10 años.

Carrera reconoce que las no incluidas en el Plan, como la peatonalización de María Auxiliadora, parque Garrido o Van Dyck, generan una buena oportunidad para probar otras formas de convivencia entre peatones, terrazas y vehículos, pero sobre todo para apostar por una ciudad para las y los peatones.

En palabras de Virginia Carrera “ha tenido que llegar una crisis sanitaria para que el Ayuntamiento le dé un empujón serio al Plan de Movilidad Urbana Sostenible del 2013, pero bienvenido sea y que venga para quedarse”.

Esta nueva forma de organizar el espacio público va a poner en evidencia que hay demasiadas zonas con aceras muy estrechas y que nuestra ciudad debe ser para desplazarse a pie. Como además evidencian los propios datos del Plan (más del 60% de los viajes internos se realizan caminando). Además, es fundamental en los nuevos espacios ocupados por terrazas se mantengan las distancias suficientes para no obstaculizar el paso de peatones, tal y como reconoce la norma.

"Nos parece bien que se haya tomado esta decisión para generar mayor seguridad a la hora de caminar y para permitir que haya mayor espacio utilizado por las terrazas. Izquierda Unida considera que peatonalizar no puede ser sinónimo de centro, ni de espacio sólo para terrazas. Hay que buscar, como ha defendido siempre, la convivencia de peatones, vehículos no motorizados y terrazas", indican.

Carrera ve inexcusable lanzar el mensaje de que no se puede volver al uso del vehículo privado como si aquí no hubiera pasado nada. La contaminación también alienta la expansión del virus. A la hora de intervenir en la calle de las ciudades españolas, siempre surge un gran problema de ese medio de transporte: el aparcamiento en la vía pública. Se debería realizar un estudio en profundidad del aparcamiento de residentes en superficie, en especial en los barrios salmantinos. A partir de ahí se puede elaborar un plan para afrontarlo con infraestructuras públicas (para permitir el control de precios) que posibilite eliminar espacio de aparcamiento en las calles y ganarlo para peatones, bicicletas y otros medios no motorizados.

Izquierda Unida demanda que se mantengan estas propuestas una vez superada la crisis. Son las que hace el Plan de Movilidad y solicitará de nuevo, como hizo ya la semana pasada en la Comisión de Policía, Tráfico y Transporte, el mantenimiento por parte del Ayuntamiento de reuniones con las Asociaciones de Vecinos para que puedan proponer como peatonalizar y cómo garantizar mayor seguridad ante los contagios en sus barrios.

"Dicho esto, se deben seguir estudiando más propuestas de cerrar calles importantes al tráfico, al menos fines de semana y festivos. Como ejemplo puede servir el Paseo del Rector Esperabé, con un tránsito peatonal elevado a las horas permitidas para el paseo, y ya experimentado cuando se instalaba ahí el Rastro", finalizan desde Izquierda Unida.