Verónica Casado afirma que, a pesar de proponer toda la comunidad para la desescalada, si hay algún repunte “a lo mejor pasa toda la provincia menos una o dos zonas”

“No ha sido una decisión política, ha sido una decisión técnica respaldada por los expertos”. Así calificaba la consejera de Sanidad, Verónica Casado, la decisión de la Junta de solicitar al Gobierno que toda la comunidad pase a la Fase 1 de la desescalada, sumándose a las 61 zonas que ya están en ese punto. Esta propuesta, alejada de la de Zonas Básicas de Salud que han mantenido hasta ahora, será la que remitirá este mismo lunes la Junta al Ejecutivo. Se trata de una decisión respaldada “total y absolutamente” por la consejera, tal y como subrayaba.

Según Verónica Casado, a pesar de que se entregue hoy la documentación al Gobierno, esos datos “van a ser vigilados en toda esta semana” zona a zona. Si la tendencia se consolida, continuaba, se podrá dar el salto a la Fase 1. No obstante, aclaraba que si hay algún repunte y alguna zona no pasa, “a lo mejor pasa toda la provincia menos una o dos zonas o a lo mejor se determina que pase a la Fase 1 pero con algunas limitaciones”.





La Consejería de Sanidad ha cambiado este lunes los criterios a la hora de anunciar nuevos contagios. A partir de ahora solo darán las cifras de PCR con síntomas porque “hay PCR que se mantienen positivas aunque hayan pasado ya la enfermedad”, algo que Verónica Casado explicaba por la alta sensibilidad de los test. De esta manera, la cifra se reduce drásticamente con 42 nuevos positivos por PCR en Castilla y León con síntomas, de las que 3 son de Salamanca.

Además, afirmaba, también se aprecia un número inferior de casos sospechosos registrados en Medora, con 100 de ayer a hoy en la comunidad –hasta ahora ofrecían el dato de sospechosos y confirmados-. Asimismo, la ocupación de los hospitales, que tienen un 41% sobre las UCIs extendidas (un 100% sobre el número de camas habituales en UCI). “Lo que hemos ido viendo es unos datos que empiezan a inducirnos al optimismo, pero muy prudente, porque el coronavirus sigue circulando entre nosotros”, valoraba Verónica Casado.

La consejera ha mantenido reuniones con los presidentes de las diputaciones y los alcaldes de las capitales de todas las provincias para solicitar colaboración para que no se produzcan más contagios y poder pasar a la Fase 1. Entre las medidas solicitadas se incluyen geles hidroalcóholicos en los mercados, que las personas lleven mascarillas o que se garantice el aforo en el transporte público, entre otras.

“No hemos renunciado al modelo por zonas de salud”

Respecto a la nueva propuesta de desescalada para toda la comunidad, la consejera de Sanidad apuntaba que la Junta no ha renunciado a los criterios de Zonas Básicas de Salud y que “las cosas cambian y probamente están cambiado por lo prudentes que hemos sido desde un principio. En un inicio nos marcamos unos criterios muy restrictivos, eso nos permite seguir avanzando”.

Oferta de contratos de fidelización de MIR

Este fin de semana los MIR han convocado una manifestación en redes sociales por diversas cuestiones. En este sentido, la consejera apuntaba que Sanidad sigue trabajando para cubrir todas las plazas vacantes, pero tienen que estar de acuerdo con las necesidades de la población. Consideraba que “ha habido un problema de desinformación”, pero “pero se van a ofertar al 100% de las plazas pero priorizando los sitios donde se necesite más a los profesionales”.

Mantenimiento de las medidas de seguridad

Instaba a seguir manteniendo las medidas a pesar de que vayamos a cambiar de Fase: “Probablemente haya personas que no están concienciadas porque no se han visto féretros, pero esto ha existido y ha sido muy duro. Tenemos que intentar hacer lo posible para que esto no vuelva a suceder. Nos estamos jugando la vida, esto no es una tontería”. Esas medidas también se mantendrán en el sistema sanitario, con los circuitos covid y no covid, así como las consultas telefónicas. La aplicación Sacyl Cita dejará de dar servicio esta semana, para pasar a utilizar Sacyl Conecta.