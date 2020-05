​Silvani: “Pienso en el mediano y largo plazo: queremos un Santa Marta exitoso”

Walter ‘Cuqui’ Silvani. Los aficionados de la Unión Deportiva Salamanca le recuerdan por ese zurdazo para poner el 4-3 en la mágica noche de Reyes ante el Barcelona en el Helmántico.

Ahora ha llegado a la UD Santa Marta para poner su granito de arena en el proyecto del club como director deportivo. Junto a él estará otro ex UDS: Lupidio.

El propio Silvani atiende a SALAMANCA24HORAS y da unas pinceladas de lo que quiere en el futuro a corto, medio y largo plazo de la Unión Deportiva Santa Marta.

Oportunidad en Santa Marta. “Estoy contento. Más allá del título, que es una mera formalidad. Estoy contento de forma parte del club y estar en el día a día. El Santa Marta es reconocido a nivel regional como uno de los equipos con mejor cantera y está especializado en la formación de futbolistas. Fue una de las cosas que me hizo decidirme y unirme”.

Estructura de club. “Te soy sincero, todavía no conozco ni la oficina. Con el tema de la cuarentena, el trabajo que hacemos es desde casa e interiorizarme a través del ordenador. Estoy deseoso de que se levanten las restricciones y trabajar in situ en el campo”.

Nuevo proyecto. “Más que el proyecto que yo llevé, es el proyecto que tiene Santa Marta como club. Es gente seria, que se propone dar pasos pequeños como concretos. Hoy por hoy, se dedicaron a la formación de futbolistas. Ahora quieren reforzar ese buen trabajo y añadirle algunas cosas más para seguir creciendo. También proyectar el primer equipo. Yo le puedo aportar mi experiencia como jugador y como directivo en el equipo que me tocó estar”.

Lupidio. “Lupi es un hombre de fútbol. Y, además, es una gran persona con grandes valores. Trabajamos codo a codo. Esperemos poder contagiar al resto de la gente de nuestro entusiasmo. Entre las cosas que me entusiasman es encontrar un club humilde y con poco presupuesto, pero que tiene las cosas muy claras. Desarrollaron un método, que lo hizo Jorge D’Alessandro, y es extraordinario. Yo no le tuve como entrenador pero sí he charlado con él”.

Equipo en Tercera. “Estamos armando la plantilla. El Santa Marta quiere proyectar a sus jóvenes y cuenta con sus jóvenes para el primer equipo. Pero también está claro que necesita una compensación entre juventud y experiencia. Por lo que he visto, creo que hay una buena base en el primer equipo y se irán sumando los chicos que estén a la altura. Pero siempre dando prioridad a la gente del club. La idea es no fijarse en los años sino en que juegue bien o mal. Aspiramos al principio a lo máximo y después veremos la liga. Queremos un equipo competitivo, como el de la temporada pasada. Con Arturo hablé. Es una persona que lleva muchos años en el club y el que más entiende del proceso del Santa Marta. Me causó una gran impresión y es uno de los pilares del club. A Arturo ya lo cuento como hombre del club y no me imagino Santa Marta sin que esté Arturo. Dónde esté cada uno no es lo importante, sino hacerlo bien para el club”.

División de Honor. “Es una categoría muy prestigiosa. Nos enfretamos a equipos que tienen una historia tremenda, un presupuesto tremendo y una captación a nivel país. Es un gran desafío y es un gran reto. ¿A quién no le gustaría tener un División de Honor? Es probarte de tú a tú con los mejores”.

Futuro de la UD Santa Marta. “A corto plazo, espero que bueno y exitoso. Nosotros vamos a meter mucho trabajo. Nos va a llevar un tiempo conocer in situ todo. Pienso en el mediano y largo plazo: queremos un Santa Marta exitoso”.

Recuerdos de la UD Salamanca. “Fueron años muy bonitos. Es parte de mi vida. Fue el segundo equipo, tras River, en el que más años jugué. Salamanca está muy presente en mi vida y me dio la posibilidad de conocer esta ciudad. Después de mucho tiempo, estoy volviendo a vivir aquí”.