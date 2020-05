GUÍA | ¿Qué se puede hacer entre la fase 0 y la fase 1?

Para estos territorios que no han reunido todas las condiciones para pasar a la Fase 1, el Gobierno ha desarrollado un plan con nuevas medidas de alivio. Se trata de un paso intermedio entre fases denominada Fase 0,5.

En esta guía te contamos qué se permite hacer en esta nueva fase y qué no:

¿Qué comercios pueden abrir?

En esta nueva Fase 0, los servicios y comercios minoristas de menos de 400 metros cuadrados (pudiendo, en el caso de superar este límite, acotar el espacio que se reabra al público ajustándose a este umbral), de la Comunidad de Madrid, Barcelona y algunas zonas de Castilla y León podrán abrir sin cita previa, pero preservando horarios especiales para las personas mayores y respetando el aforo al 30%, así como todas las medidas de higiene establecidas.

¿Qué pasa con las terrazas?

Las terrazas no podrán abrir en la fase 0 atenuada, sino que es algo exclusivamente restringido para la fase 1.

¿Pueden las tiendas hacer rebajas durante el estado de alarma?

Desde hoy los establecimientos comerciales pueden llevar a cabo "acciones comerciales o de promoción", aunque deben hacerlo asegurando que no se generen aglomeraciones e impidan mantener la distancia de seguridad o los límites de aforo.

Esta nueva medida regirá también en la Fase 0, en la que se encuentran la Comunidad de Madrid, Barcelona y parte de Castilla y León, cuyos comercios pueden realizar promociones siguiendo las normas establecidas para el funcionamiento de los mismos en estos lugares.

¿Se modifican los paseos y la práctica de deporte no profesional?

No, tanto las salidas con los niños, los paseos de las personas mayores de 14 años en adelante y la práctica deportiva individual siguen como hasta ahora. También se mantienen las franjas horarias establecidas para cada grupo de edad.

Las condiciones de los municipios de menos de 5.000 habitantes también siguen como hasta ahora, es decir, permitiendo que los paseos y las salidas a hacer deporte se hagan sin atender a franjas horarias, entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche.

¿Qué pasa con los servicios sociales?

En esta nueva fase, se reactiva de manera progresiva la atención de los Servicios Sociales. El objetivo, según especifica el BOE, es que se pueda dar atención a aquellos ciudadanos que lo necesiten, prestando especial atencio*n a los servicios de terapia, rehabilitación, atención temprana y atención diurna para personas con discapacidad y/o en situación de dependencia.

¿Pueden abrir los colegios, universidades y centros educativos en general?

Sí, pero para tareas de desinfección y/o administrativas en los centros educativos y universidades que siguen cerrados.

¿Pueden abrir los centros de investigación?

Esta fase contempla la reapertura de centros de investigación científico técnicos que cerraron con el decreto de alarma.

¿Se puede ir a la biblioteca?

Sí. Las bibliotecas podrán reanudar su actividad, pero únicamente para préstamo y devolución de libros con condiciones de higiene.

¿Se pueden visitar los museos?

Sí, los museos estarán abiertos al público, pero respetando el límite de aforo al 30%, también para cada planta.

¿Se permiten los velatorios?

Sí. Los velatorios podrán realizarse con un límite de 10 personas (15 en espacios abiertos) manteniendo el distanciamiento social.

¿Se puede ir a misa?

Sí, las misas y los centros de culto están permitidas en la Fase 0,5 a un tercio de su aforo y manteniendo una distancia de seguridad de al menos un metro.

Además, reclamador.es, plataforma online de servicios legales, ha recogido más dudas que tienen los ciudadanos con los cambios de fase y las modificaciones en las propias fases donde ahora se encuentran. ¿Qué pasa si el vehículo continúa en el taller porque quedó allí antes del estado de alarma? ¿Puedo ir a visitar a la familia más cercana?

MOVIMIENTOS ENTRE PROVINCIAS

"Vivo en Salamanca capital, pero estoy empadronado en otra provincia. ¿Se permite el desplazamiento a mi primera vivienda?

No. No se pueden realizar desplazamientos entre provincias o comunidades, salvo que se trate del retorno a la residencia habitual, pero no es posible ir a pasar el fin de semana y volver. Esto ocurrirá, salvo que se modifique posteriormente, hasta la llamada nueva normalidad.

Mi coche lleva mucho tiempo parado. ¿Puedo cogerlo durante las horas que se permite salir a pasear o hacer deporte?

En los territorios en fase 0 no, ya que no es posible coger el coche para ir a hacer deporte a otro lugar. Lo que sí que se puede es aprovechar para ir a la gasolinera a poner combustible, a comprar con él o llevarlo al taller.

En fase 1 también se podrá coger el coche para desplazarse a segundas residencias, o a casas de amigos (mientras no se superen las 10 personas), siempre y cuando estén dentro de la misma provincia.

¿Puedo recoger el coche del taller? El mecánico me ha dicho que no me lo mantiene más tiempo en sus instalaciones

Al igual que es posible llevar el coche al taller, se puede ir a recogerlo. Aquí, reclamador.es recomienda solicitar una cita para la recogida de vehículos. Además, si ya se ha realizado el pago o se debe realizar un pago por los servicios del taller, el conductor debe guardar la factura/recibo para acreditar el desplazamiento justificado.

¿Puedo ir en transporte público a otra parte de la ciudad?

En fase 0 solo se podrá ir en transporte público a otra parte de la ciudad si es por motivos laborales.

En fase 1, al permitirse más actividades, el ciudadano podrá desplazarse en transporte público, siempre y cuando se sigan todas las medidas de seguridad.

¿Puedo quedar a cenar en casa de unos amigos?

Hasta la fase 1 no están permitidas las reuniones de amigos o familiares. Estas reuniones en las zonas en fase 1 deberán ser de máximo 10 personas y respetando las medidas de seguridad sanitaria.

En la nueva fase 0,5, una de las que cosas que siguen prohibidas son estas reuniones en casas o terrazas de establecimientos de hostelería.

¿Puedo visitar a mis padres?

Los ciudadanos de los territorios que estén en la fase 1 sí podrán visitar a los padres, siempre y cuando vivan dentro de la misma provincia. Mientras, no.

¿Puedo ir a Correos a recoger un paquete?

Sí. Se puede dado que el envío puede ser devuelto transcurrido el plazo máximo de depósito. Esto es posible en todas las fases propuestas de desescalada.

¿Y si me caduca el DNI?

Los DNI que caduquen durante el estado de alarma, quedarán prorrogados un año más automáticamente, hasta el 13 de marzo de 2021.

¿Y si me caduca el pasaporte o la ITV del coche?

Caso distinto ocurre con el pasaporte. Si caduca durante el estado de alarma, no se entiende prorrogado, y no se podrá renovar hasta que finalice el estado de alarma. No obstante, dentro de España tendrá valor a efectos identificativos y, excepcionalmente, aún caducado, valdrá para poder entrar en el país.

Si caduca la ITV del coche, no hay que preocuparse, pues están los plazos suspendidos. Se dispone de un plazo de 30 días, una vez finalice el estado de alarma, para poder pasar la misma. Las ITV ya permiten acudir a sus centros con el vehículo, pero siempre con cita previa.

¿Puedo alquilar un vehículo?

Es posible alquilar un vehículo durante el estado de alarma, pero sólo para los motivos específicamente permitidos durante la vigencia del mismo.

La lavadora ha dejado de funcionar ¿Qué hago? ¿Puedo llamar a un técnico para que venga a mi casa?

Se puede llamar a un técnico que acuda al domicilio para arreglar cualquier electrodoméstico, así como fontanería o similares. Eso sí, se deberán cumplir las medidas de prevención sanitaria estrictamente.