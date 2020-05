​Dan Ojog encara con ganas el futuro con el Guijuelo: “Siempre he levantado la cabeza y he seguido trabajando”

Dan Ojog ha tenido una temporada marcada por las lesiones en el Guijuelo. El zaguero se muestra animado para la próxima temporada y también está a la espera de una llamada del club. Además, afirma en SALAMANCA24HORAS que está predispuesto a una posible bajada de sueldo si el club lo necesita.

Valoración de la temporada. “No empezamos bien y ahí están los números. Luego tuvimos una racha muy buena. Se paró la racha por el coronavirus y fue un año ascendente”.

Muchas lesiones. “No es fácil enganchar cuatro lesiones en una temporada. Mentalmente agobia bastante. Siempre he levantado la cabeza y he seguido trabajando”.

Futuro en el Guijuelo. “Firmé dos años y tengo un año más activo en el Guijuelo. Supongo que se pondrán en contacto con nosotros en los próximos días”.

Rebaja salarial. “Hay que hablar. Son situaciones que no hemos vivido y hay que entender al club y al jugador. Si me lo ofrecen, me sentaré a hablar con ellos con predisposición”.

Próxima temporada. “He escuchado muchas propuestas. Hay que estar preparado para lo que venga”.