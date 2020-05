Las reales sociedades científicas piden que las matemáticas sean obligatorias por ley en todos los bachilleratos

Las reales sociedades españolas de Física, de Química y deMatemáticas defienden que la asignatura de Matemáticas sea una "materia común" de todas las modalidades del Bachillerato, y reclaman que así lo recoja el proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), la también conocida como 'Ley Celaá', que se encuentra en trámite parlamentario.

Los presidentes de estas tres reales academias han firmado un comunicado conjunto donde califican como un "gravísimo error" que Matemáticas, una asignatura "básica para la cultura general de cualquier persona", no se encuentre entre las materias comunes que todos los estudiantes de Bachillerato, en cualquiera de sus modalidades (Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales y Artes), deben estudiar obligatoriamente.

El proyecto de la LOMLOE, impulsado por la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, establece que esas materias comunes para todos los bachilleratos serán Educación Física, Filosofía, Historia de la Filosofía, Historia de España, Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera y Lengua Cooficial y Literatura en las comunidades con otro idioma oficial además del castellano.

El Ministerio de Educación asegura a Europa Press que las matemáticas seguirán siendo obligatorias en las modalidades de Ciencias y Tecnología y Humanidades y Ciencias, pero se especificará en "el desarrollo posterior de la ley mediante real decreto", como ha sido tradicional en las reformas educativas a excepción de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada en 2013 por el Partido Popular y que ahora se pretende derogar con la 'Ley Celaá.

El departamento de Celaá considera que la LOMCE fue una "anomalía" por establecer en la ley, además de las materias troncales de Bachillerato, las "opcionales", donde se encontraba la asignatura de Matemáticas para Ciencias y Tecnología y Humanidades y Ciencias.

Estas reales sociedades científicas consideran que la nueva reforma educativa deja a las matemáticas "en el limbo" y sujetas "a consulta con comunidades autónomas, a que los alumnos las elijan si quieren, y a la posibilidad de que no se ofrezca en algunos centros pequeños cuando no hay bastantes alumnos (y no se contrata profesor)". En el comunicado conjunto, las reales sociedades de Física, de Química y de Matemáticas defienden la obligatoriedad de la asignatura, incluso en el Bachillerato de Artes, "con distintas versiones".

"Todo esto resulta evidente ahora mismo, cuando la COVID-19requiere de la urgente invención de nuevos fármacos y vacunas quedetengan esta y futuras pandemias. Y no puede haber ciencia sinmatemáticas, palabra que, por cierto y también etimológicamente,significa conocimiento. Por ello, el mencionado proyecto de ley orgánica debe ser modificado para no privar de esa mínima formación matemática a ninguno de nuestros futuros bachilleres. Sencillamente, ni ellos ni el país se lo merecen", argumentan.

"Omitir las matemáticas entre las asignaturas comunes erige una barrera que, además, dificultará mucho o incluso hará imposible que un alumno pueda cambiar si lo desea su trayectoria u orientación profesional en un futuro. La alfabetización científica requiere adquirir tempranamente unos mínimos conocimientos matemáticos", añaden desde la reales sociedades, que hacen un llamamiento contra el "anumerismo".

"Hay pues razones muy serias para evitar el anumerismo, incluso de defensa de la democracia: esta requiere una sociedad informada y no sumisa, por lo que la sociedad necesita un conocimiento elemental de las matemáticas", apostillan.