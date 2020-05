​Problemas en el primer día para realizar la matriculación online desde la web de la Junta

Varios usuarios denuncian que “la página se cuelga constantemente, no te deja continuar en ciertos puntos y encima los números de teléfono para ayudar no responden”

“Rellenar el formulario online es una tortura, llevo toda la mañana intentándolo”, ese es el sentir genérico de muchas de las personas que han decidido aprovechar este lunes para realizar la matrícula online de múltiples colegios e institutos salmantinos, a través de la web de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.

“Llevo toda la mañana intentándolo y no carga la web, me da error constantemente”, ha notificado a SALAMANCA24HORAS.COM uno de los padres afectados. Al parecer, la saturación de usuarios en este primer día de plazo ha hecho que esta plataforma online presente errores, algo que algunos pueden llegar a entender, lo que no comprenden es que no les respondan a las llamadas telefónicas: “Llamas a los teléfonos que vienen apuntados y no te contesta nadie, lo hemos dejado por imposible”.

El problema, según apuntan estos afectados, ha continuado por la tarde, “hemos vuelto a probar después de comer, pero todo sigue igual. Llevamos dos meses esperando para realizar la matrícula y ahora nos dicen que se ha colapsado”.









Para otros usuarios, el problema ha venido dentro de los formularios “Aún con el sexo del alumno clicado, la web seguía pidiendo rellenar ese campo; después ha dado un error y vuelta a empezar”. Por otro lado, algunos se han encontrado que tenían que rellenar seis apartados, pero no han podido pasar del primero y si llegaban al segundo, indicaba un error del sistema.

En definitiva, una odisea la que han tenido que vivir muchos padres, madres y encargados de los centros educativos para pasar este primer día de matrícula online. Por suerte, los usuarios tienen de plazo hasta el 26 de mayo y esperan que en estos días este cúmulo de errores se solucione.