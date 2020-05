La dura carta de una enfermera a los manifestantes de Salamanca: "Muchas gracias por echar por tierra todo nuestro trabajo"

Una enfermera salmantina ha escrito una carta a las personas que cada día desde las 21:00 horas se manifiestan entre la plaza de España y la Plaza Mayor de Salamanca para oponerse a la política del Gobierno de España y a su gestión ante la pandemia de Covid-19.

En su misiva, la sanitaria les da las gracias por echar por tierra el trabajo de tantos profesionales durante los últimos meses. "Porque cuando lleguéis a casa después de la manifestación y le contagiéis el virus a vuestra madre, que es persona de riesgo, y enferme; nosotros la atenderemos de la mejor forma que podamos".

La carta se ha hecho viral en las redes sociales y acompaña la misma con una fotografía de la manifestación realizada por SALAMANCA24HORAS y un montaje con las caras de gran número de sanitarios que han muerto durante la pandemia en ejercicio de su trabajo. Esta es la misiva íntegra:





"Gracias a todos los que os estáis manifestando en la calle en contra del gobierno, especialmente a los que lo estáis haciendo en Salamanca. No os estáis dando cuenta de que estáis yendo en contra de todo el país, de vosotros mismos y de vuestros familiares si os contagiáis y lo propagáis.

Muchas gracias por echar por tierra todo nuestro trabajo, que a pesar de las condiciones pésimas en las que hemos trabajado y de exponernos a nosotros mismos y a nuestra familia, hemos seguido a pie de cañón. Al igual que si hay un rebrote antes de tiempo por las actitudes de algunos, seguiremos estando ahí.

Porque cuando lleguéis a casa después de la manifestación y le contagiéis el virus a vuestra madre que es persona de riesgo y enferme, nosotros la atenderemos de la mejor forma que podamos. Porque cuando vengáis vosotros exigiendo una PCR porque tenéis síntomas desde aquel día que os manifestasteis, os la haremos. Y os trataremos de la mejor forma que sepamos.

Me da vergüenza que uséis nuestra bandera para actos de este tipo. Porque no os dais cuenta que estáis yendo en contra de vuestra patria y de todos vuestros compatriotas. Yo no hablo de política, de si se está haciendo bien o mal. Hablo de salud pública, aquella que peligra por culpa de unos pocos. Me da rabia y lástima, porque de verdad creen que esa es la solución.

Y ahora sí, gracias a todos los que estáis haciéndolo bien, los que lucháis cada día porque esto se acabe, los que lleváis meses sin ver a los vuestros por protegerlos y los que mantenéis las recomendaciones por no contagiar al que tenéis al lado, que seguramente no lo conozcáis. Eso es empatía, responsabilidad ciudadana y para mí, eso es ser un buen español: el que piensa en el bien de todos los demás, los conozca o no, y no sólo en el propio.

Por último, gracias a todos los sanitarios que siguen luchando cada día contra el virus; ya van más de 50.000 contagiados. Y en especial, a los que murieron en esta lucha, ya van 76..."