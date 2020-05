Diez socorristas de Castilla y León líderes del “Desafío Internacional - Yo compito en casa”

La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo ha organizado una competición internacional en seco, desarrollada desde el 27 de abril hasta el 9 de mayo, que ha adaptado cuatro pruebas de la modalidad deportiva, dos de piscina (salvamento con aletas y combinada de salvamento) y otras dos de playa (banderas y ski de salvamento), con el objetivo de dar un nuevo enfoque al deporte tras su paralización como consecuencia de la crisis sanitaria generada por el COVID-19.

El “Desafío Internacional – Yo compito en casa” ha contado con la participación de 95 socorristas de Castilla y León, de todas las categorías, con paridad de sexos (48 inscritas femeninas frente a 47 masculinos), pertenecientes a siete clubes deportivos y a las escuelas de salvamento y socorrismo; de un total de 841 deportistas de 17 países.

Diez socorristas de la Comunidad consiguen ser líderes en las pruebas disputadas, destacando María Concepción Araúzo Rodríguez, máster +70 del C. Aqua SOS, que finalizó en primera posición en las cuatro pruebas. En la misma categoría y club, Jesús Peña del Pozo logró la primera plaza en tres pruebas (banderas, combinada de salvamento y salvamento con aletas); y la infantil Julia Valladares Robles, del C.D. Salvamento León, lidera las pruebas combinada y ski de salvamento.

Por su parte, el alevín Guillermo Barazón Santiago (C.D.S. León) y el máster +30 Javier Carballo López (C.S.S. Benavente) fueron primeros en banderas; Carlos Díez García (C. Aqua SOS) lo consiguió en ski de salvamento máster +40; y la benjamina Elena Lorelli López (C.D. SOS La Bañeza), el infantil David Piñán Galleguillos (C.S.S. Benavente), Carolina Espinosa Arribas (C. Aqua SOS) y Neizan Gómez Castellot (C.D. SOS La Bañeza), ambos en la categoría juvenil, dominaron en salvamento con aletas.

En las dos últimas pruebas disputadas (ski de salvamento y salvamento con aletas), los deportistas de Castilla y León han cosechado 9 primeros puestos, otros 9 segundos y 7 terceros. Lo que, sumado a los éxitos de los dos anteriores eventos, hacen un total de 16 oros, 17 platas y el mismo número de bronces.

Los segundos puestos de la prueba ski de salvamento han sido para la benjamina del C.D. SOS La Bañeza, Mencía García Samprón, el infantil Rubén Viejo Viñuela (C.D.S. León), la máster +60 Inmaculada Apellaniz Albéniz y el máster +70 Jesús Peña del Pozo (ambos del C. Aqua SOS). En cuanto a salvamento con aletas, los infantiles Lucía Hernández Andrés (C.D.S. Dragones) y Sergio Díez Martínez (C. Aqua SOS), el máster +30 David González Martínez (C.D.S. León) y los deportistas máster +40 Olga Galleguillos Carbajal (C.S.S. Benavente) y Sergio Piorno Prieto (C. Aqua SOS) finalizaron en segunda posición.

Daniel Fresno Salgado (C.D.S. Dragones) y Christian Barazón Santiago (C.D.S. León) fueron los socorristas de Castilla y León que terminaron terceros en la prueba de ski de salvamento en las categorías prebenjamín e infantil, respectivamente; mientras que en salvamento con aletas completan la lista el alevín Guillermo Barazón Santiago, los infantiles Julia Valladares Robles y Christian Barazón Santiago (los tres del C.D.S. León), la máster +40 Begoña Alonso Gil e Inmaculada Apellaniz Albéniz, máster +60 (ambas del C. Aqua SOS).