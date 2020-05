Carlos Valverde, nuevo director de la cantera del Salamanca CF UDS

Carlos Valverde, ex canterano y futbolista de la UDS y ex jugador del Salamanca CF UDS, será el nuevo director de la cantera del conjunto del estadio Helmántico.El club ha oficializado la llegada de Carlos Valverde durante la mañana de este martes.

Carlos Valverde jugó en el Salamanca CF UDS en la temporada de Regional de Aficionados (consiguiendo el ascenso a Tercera) aunque después tuvo problemas con el club y no estuvo en la plantilla en Tercera División.

Ahora, cogerá las riendas del club para mantener las categorías regionales de base e intentar dar un salto más en la estructura. El propio Carlos Valverde ha atendido a SALAMANCA24HORAS tras conocerse su nombramiento.

Nuevo cargo. "Es una situación nueva porque nunca he estado como coordinador. Sí he estado ligado al fútbol y me encanta. Y más aún de la mano de los chavales. Todo lo que pueda hacer por los chavales de Salamanca, encantadísimo".

Oportunidad. "Hace dos semanas me llaman desde el club y me preguntan si tenía pensado retirarme este año. Y les comenté que la retirada estaría cerca pero que no sabía qué hacer. Me comentaron si estaba interesado en llevar la dirección de la base. Fue una grata sorpresa".

Estructura de la base. "Tengo que hablar con la gente. Sé que Tabu estaba haciéndolo bien. Sí pondré mi metogología y mi idea, acorde de la gente que me rodee. Lo importante es que los chavales que estén en la cantera, que tengan ilusión, ganas y que les apetezca venir al club. Quiero que les demos unos valores y unos hábitos".

Staff técnico. "A día de hoy, todo lo que he hecho es por videollamada. No he tenido la oportunidad de ponerme a ello. En breves empezaré a hablar con la gente que estaba en el barco y a formar y organizar".