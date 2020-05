​Médicos Eventuales e Interinos piden a Verónica Casado que les aclare su futuro profesional inmediato

La Asociación de Médicos Eventuales e Interinos de Castilla y León han decidido emitir un comunicado dirigido a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, solicitando que se les reconozca su labor en la crisis sanitaria y que, en la medida de lo posible, les aclare diferentes aspectos de su futuro inmediato. La carta íntegra se puede leer a continuación.





De: AMEICYL (Asociación de Médicos Eventuales e Interinos de Castilla y León) A: Sra. Consejera de Sanidad de Castilla y León .

Estimada Consejera:

Con su llegada a la Consejería, pensamos todos que esto iba a suponer por fin un cambio de nuestra lamentable situación laboral desde hace varios años sustentada en la precariedad mal intencionada de nuestros dirigentes favoreciendo un continuo abuso laboral del cual se vienen beneficiando.

Usted ha sido hasta hace relativamente poco tiempo una más de nosotros y sabe perfectamente que sobran las palabras para describir con lujo de detalles muchos de nuestros contratos; que muchas veces por vergüenza no relatamos ni siquiera a familiares y conocidos (encadenando contratos en fraude de ley, mensuales, semestrales, semanales con baja fin de semanas etc… (que vuele la imaginación). El cinismo con el que toman las decisiones nuestros dirigentes desde su habitual zona de confort y privilegios auto-otorgados es abrumador.

En representación de los facultativos interinos y con contratos eventuales del SACyL, queremos hacerle llegar el malestar que existe entre los médicos que desarrollan su trabajo en dicha institución ante la falta de reconocimiento y maltrato que, tras muchos años de sobreesfuerzos y recortes, continúan en situación de precariedad laboral. Ahondando en la carta que le ha sido remitida desde MUD asociación que defiende nuestras quejas y con la que colaboramos y unificamos protestas.

Cuando pensábamos que ya habíamos alcanzado el sumun de lo impensable, este año tras resolución de un traslado, y convocatoria de un segundo traslado nuevamente sin habernos permitido optar a consolidación… hemos tenido que constatar que en mesa sectorial, sin contar con nosotros, habían negociado las peores ( hasta el momento…) bases de convocatoria de una ope, tras 4, 6, 9, 10, 12 años sin convocatorias en muchas de las especialidades…, con una intencionalidad de querer beneficiar a no sabemos muy bien quién.

Desde luego se ha negociado una convocatoria totalmente arbitraria, desigual, injusta, haciendo una vez más gala del no querer responder por sus errores, donde los méritos asistenciales por primera vez sólo se valoran en un escaso 24%. ¿Quién es el responsable de la No convocatoria de Ope en esta comunidad durante tantos años? ¿Quién ha negociado estas bases de la convocatoria? ¿Porque tenemos que pagar una vez más las consecuencias de un trabajo mal hecho? ¿De qué se nos acusa? ¿De trabajar? ¿Por qué se penalizan los méritos de investigación y docencia manteniendo el máximo de puntuación al que se accede sin grandes esfuerzos con cursos sindicales?, ¿Quieren con ello fomentar que nuestros facultativos sean preferencialmente sindicalistas o doctores?

A esto se suma el gran trabajo realizado en la actual crisis sanitaria del COVID19, en la que muchos han visto cambiados sus turnos y puestos, pasando a integrar los equipos COVID de cada hospital, desarrollando un muy duro e intenso (físico y emocional) trabajo durante al menos 8 semanas descansando únicamente un solo día de cada siete, viéndose obligados a ausentarse de su casa por el riesgo constante de contagio a sus familiares e incluso, muchos viéndose contagiados por el SARS CoV2 con las graves consecuencias que todos conocemos

A pesar del trabajo realizado, recientemente ha sido comunicado a los sindicatos y medios de comunicación que el proceso de convocatoria de oposición para especialidades hospitalarias podría realizarse en los próximos meses y ser celebrada en septiembre de 2020, sin aclarar si esto será así o se suspende hasta el próximo año como ha ocurrido en otras consejerías de la comunidad, como es el caso de educación.

Consideramos estas declaraciones que no confirman nada y dejan en el aire la posibilidad y la duda, como una enorme falta de reconocimiento al gran esfuerzo que ha supuesto la labor médica diaria, incrementada en límites extremos durante la crisis sanitaria sufrida en el primer semestre del presente año. Pensamos existe un punto de estrés adicional al no diferenciar entre los profesionales que se han incorporado a equipos COVID y aquellos que no lo han hecho.

Somos conocedores del importante problema al que se enfrenta nuestra institución para solucionar el déficit de profesionales al que nos exponemos ante la inminente jubilación de un gran número de facultativos en los próximos años, en todas las especialidades, muchos de estos trabajando a medio gas en la atención sanitaria. Hay muchos especialistas que al obtener plaza ya en otras OPEs celebradas en otras comunidades autónomas se plantean tomar posesión de las mismas en fechas próximas.

Entendemos que, sin querer, fomentan con las normas aprobadas la desbandada de especialistas super-especializados a otras comunidades ya que entre los méritos que pesan bastante en la valoración en la bolsa de empleo está el haberse presentado a una OPE en los últimos 10 años cuando ustedes la convocan cada 11 años. ¿Esto significa que animan a presentarse a OPEs de otras comunidades?

No queremos olvidar la reciente sentencia del tribunal europeo en la que se reconoce el abuso de la administración hacia los empleados públicos en fraude de ley y se dice que, para estos empleados, los procesos selectivos de estabilización no son la solución. También se dice que se debe de establecer una indemnización para el empleado en caso de cesar su contrato. y una multa para el estado por el abuso. Contamos con antecedentes como el ocurrido con el desbloqueo de la transitoria IV en 2003, que implicó la adjudicación de plazas sin oposición y los exámenes de oposición celebrados en la comunidad para determinadas especialidades en los que el temario venía definido por un banco de preguntas del SACyL.

Por todo ello, SOLICITAMOS:

1.- Se aclare y se asegure con toda urgencia (salvo continuidad de la crisis sanitaria) la fecha en la que será celebrada la oposición masiva de especialidades hospitalarias del SACyL.

2.- Se considere realizarla con tiempo suficiente para poder estudiar lo necesario, como mínimo en 2021.

3.- Sea cumplida la sentencia europea y se pase automáticamente, y en reconocimiento al esfuerzo realizado en la crisis sanitaria del COVID, a todos aquellos médicos que poseen contratos de vacantes y eventuales de larga duración, similar a la transitoria IV.

4.- Se reconozca de esta manera la entrega a la institución y se adquiera el firme compromiso por nuestra parte de representarla con orgullo haciendo uso de la investigación y representación de esta a nivel nacional e internacional.

5 .- Se cambien los sistemas de baremación, especialmente el correspondiente a méritos en el que la gran mayoría de los aspirantes consiguen el máximo de puntuación debido a que los

méritos a lo largo de la vida profesional no suman al existir un tope considerado como máximo y al que se llega fácilmente. Solicitamos hacer desaparecer la citada cota máxima puntuando todos los méritos logrados.

La inseguridad laboral mantenida, y permitida ante la pasividad de los sindicatos, durante gran número de años en una profesión indispensable para el buen funcionamiento del sistema sanitario en nuestro país (afectándonos directamente en nuestra comunidad autónoma) es inaceptable. Por lo que no dudamos en unirnos a las medidas de protesta y reivindicación de MUD Asociación a la que muchos de nosotros también pertenecemos y de otros colectivos que estamos deseosos de secundar.

Esperando noticias al respecto . Reciba un cordial saludo

Asociación de Médicos Eventuales e Interinos de Castilla y león