​Ana Suárez: “Autónomos o personas afectadas por los ERTES necesitan más el ingreso mínimo vital que los colectivos a los que se les va a dar”

“Ni apoyo, ni desapoyo esas manifestaciones. No entiendo porque la del 8M no era un problema y las de ahora sí”, la teniente de alcalde también ha tenido tiempo para hablar de las concentraciones en contra del Gobierno que se están llevando a cabo en Salamanca

La primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Salamanca, Ana Suárez, ha rechazado los criterios del ingreso mínimo vital: “se van a cambiar las gallinas que entran por las que salen, porque, por ejemplo, aquí en Salamanca ya estamos dando una ayuda para esas personas. Hay gente que sobrepasa el máximo de ingresos, pero lo van a necesitar a la larga más que otras personas”.

Son declaraciones de Suárez en una rueda de prensa telemática que ha ofrecido ante los medios de comunicación de la ciudad. Ha estado centrada en ese ingreso mínimo vital, pero también ha hablado sobre otros temas de candente actualidad como las congregaciones en Salamanca en contra del Gobierno, el pase de la provincia a la fase 1 o la necesidad de potenciar el sector industrial.

La propia Suárez cree que, aunque no le ha llegado aún la confirmación oficial, los criterios expuestos por el Gobierno para conceder el ingreso mínimo vital no hace justicia a las comunidades que anteriormente ya habían implantado un modelo similar como es el caso de Castilla y León: “No se debería castigar a las comunidades que se han esforzado por ayudar a sus ciudadanos. Es una perversión del sistema”.

La teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Salamanca, cree que este ingreso mínimo vital va a ser ineficaz en Salamanca. “Aquí ya llevamos tiempo ofreciendo ayuda a los colectivos con los mismos criterios que pide el Gobierno. Este ingreso solo va a cubrir a los colectivos que ya están cubiertos y ni eso. Si se pide un ingreso máximo por unidad familiar de 400 euros, a esas familias en Salamanca ya les estamos dando esa ayuda, por lo que no entran dentro del ingreso mínimo vital”.

Para Suárez hay otros colectivos que van a necesitar más esa inyección de dinero, aunque superen las condiciones que exige el Gobierno para conceder el mínimo vital; es el caso de “autónomos que han cesado o reducido su actividad, personas que han bajado el nivel de ingresos por la crisis, víctimas de ERTES o empresas que han reducido sus ingresos desde febrero. Se va a sustituir una ayuda por otra y para los mismos, así se va a dejar fuera a las verdaderas víctimas de esta crisis”

"Hay que plantearse si queremos una sociedad asustada o una responsable y madura que conozca toda la información"

También ha habido tiempo en esta rueda de prensa para criticar los vaivenes del Gobierno, a juicio de Suárez. “No se debe utilizar datos catastróficos para controlar a la población sin darles datos. No podemos decir: no vamos a avanzar. Hay que plantearse si queremos una sociedad asustada o una responsable y madura que conozca toda la información”.

Para la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades , “el Gobierno ha cambiado cosas importantes y está generando que desconfiemos en ellos. No entiendo porque las concentraciones de ahora son un problema, pero las de antes, como las del 8 de marzo, no. Las mascarillas antes no eran aconsejables y ahora son obligatorias… son solo ejemplos que han generado una desconfianza tremenda y encima están tomando decisiones sin contar con quienes pueden aportar”

“Ni apoyo ni desapoyo las concentraciones. Si se mantiene la distancia social, cada uno puede plasmar lo que quiera”

“Si las personas se quieren manifestar no veo porque no pueden hacerlo, sobre todo, ahora que está todo más controlado. Yo ni apoyo ni desapoyo estás concentraciones, pero si se mantiene la distancia social no veo porque no puede plasmar cada uno lo que quiera. Lo ideal sería buscar otra vía”, ha afirmado Ana Suárez sobre las congregaciones que se están llevando a cabo en Salamanca desde el pasado viernes.

En esta rueda de prensa se ha preguntado a Suárez si cree que la crisis sanitaria ha dejado al aire las carencias industriales de una ciudad centrada solo en el turismo. "El sector hostelero y el turístico son cada vez más potentes en Salamanca y por ello ha que seguir apoyando. Sin embargo, Salamanca tiene mucho más que eso, tiene una situación logística importante, una industria científica muy buena. Por otro lado, nosotros llevamos tiempo potenciando actividades para traer empresas del sector de la tecnología. Así, por ejemplo, pedimos la urbanización de Peña Alta cuanto antes, porque es un buen reclamo para las empresas. Eso sí, una cosa no quita la otra, porque no es necesiario optar o solo por el turismo o solo por la industria. Podemos tener los dos sectores funcionando"

Por otro lado, también ha hablado del inminente paso a la fase 1 de la provincia de Salamanca, si el Gobierno acepta la petición de la Junta, “El paso es bueno para la hostelería porque van a ser miles de personas que van a volver a trabajar, es fundamental. Con toda la prudencia necesaria, eso sí; pero, es necesario que vuelva a reactivarse la economía. Tenemos que convivir con el coronavirus, no podemos parar el país. Con el esfuerzo de todos, bienvenida la Fase 1”, ha concluido Ana Suárez