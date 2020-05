El grupo de comerciantes del Casco Antiguo de Salamanca pide al Ayuntamiento celeridad con su demanda de ayuda: "Hace seis días que les transmitimos nuestras propuestas y el tiempo apremia"

El pasado jueves 14 de mayo, los comerciantes mantuvieron una reunión con el Consistorio, en la que se solicitaron una serie de medidas para paliar la actual crisis económica que afecta a sus comercios. Ahora, a días de iniciar la fase 1 de desescalada en Salamanca, el grupo de empresarios reitera al Ayuntamiento de Salamanca que "son imprescindibles" las medidas que propusieron, como es el reparto generalizado y gratuito de mascarillas quirúrgicas y FFP2, la realización masiva de test PCR y serológicos para identificar los posibles contagiados, las personas de su entorno o que hayan podido entrar en contacto y los inmunes; así como lanzar campañas de información y educativas de concienciación a la población para que hagan un uso responsable de la calle y establecimientos durante los próximos meses. "Como ya dijimos, es fundamental lanzar estas campañas tanto en prensa como en redes sociales", aseguran.





"Si ahora la economía está hundida, la situación será más grave aún si se produce un retroceso en la enfermedad", aseguran estos comerciantes. "De momento, pese a haber transcurrido seis días desde nuestras propuestas no se ha hecho nada y el tiempo apremia", indican al Ayuntamiento.

"Covid free"

"También transmitimos que, en cuanto la fase pertinente nos lo permita, empezaremos a recibir visitantes de otras provincias", afirman. Por ello, para que todas esas personas se sientan seguras en sus establecimientos comerciales, explican que "debe tomarse medidas para que nuestra ciudad adquiera la consideración de corredor sanitario y nuestros establecimientos puedan gozar del certificado Covid free".

"Recordamos que las auditorías deben ser gratuitas (el coste puede asumirlo el gobierno local) y que se podría presionar a nivel central para que puedan auditar las mutuas de previsión, lo que facilitaría y abarataría los trámites", dicen. Además, aseguran que son fundamentales "las ayudas directas para los comercios de la ciudad vieja que, por su especialidad y en ausencia de turistas, ven agravada su situación frente a otros".

Con todo, informan que "son muchos los municipios" tanto de nuestra provincia como a nivel nacional que ya están adoptando medidas generosas al respecto. "Nos parece insuficiente la ayuda general por familia de 500 euros propuesta (no especial para comercios), de la que por cierto tampoco se aportan datos concretos, requisitos de acceso, si tendrá efecto retroactivo y muchas otras cuestiones que planteamos en la reunión", explican.

Además, dicen que "es injusta", entre otras cosas, "porque es una ayuda que se contempla para la unidad familiar en su conjunto y es posible que en una unidad familiar conviva un miembro que sea autónomo de comercio y otro no. El hecho de que uno de los dos aumente la media de los ingresos de la unidad familiar no hace que el comercio se encuentre sumido en la más absoluta ruina, ni impedirá la destrucción de empleo o el cierre".

"Publicadas recientemente las subvenciones para el sector comercio, estas se limitan a ayudas para la digitalización que son insuficientes. No solo de digitalización vive la empresa. Además los comercios no podrán abordar de inmediato el gasto. Mencionar también que se circunscriben a un gasto mínimo de 1000 euros y que solo se bonificará, de ser aceptada el 50%. De los trámites mejor no hablar, farragosos y poco accesibles como siempre", le indican al Ayuntamiento estos comerciantes.

"Por otra parte pese a que nuestro comercio en concreto debe considerarse actividad turística por nuestro tipo de cliente, el servicio que prestamos y su ubicación en la ciudad Vieja, no está incluido en la ORDEN CYT/363/2020, de 29 de abril, modificada por la ORDEN CYT/388/2020 de 11 de mayo, en la que se aprueban subvenciones para gastos como suministros de electricidad, agua, gas y telecomunicaciones, mantenimiento de instalaciones y maquinaria, alquiler de locales o en su caso hipotecas, seguros, cuotas por pertenencia a alguna asociación del sector, gastos de asesoría fiscal, contable o legal, mantenimiento de programas informáticos, gastos correspondientes a publicidad on-line", aseguran.

"Nos parece un agravio comparativo el que se produce respecto a nuestro sector, que hemos sufrido exactamente igual la ruina por la ausencia de turismo, tenemos que soportar esos mismos gastos y no se nos subvenciona. Es por ello que solicitamos a esta corporación que se contemplen ayudas directas para hacer frente a esos gastos, bien mediante el establecimiento de una cantidad mensual o una cantidad única previa acreditación de las necesidades de cada comercio", manifiesta este grupo.

"Solicitamos que se eleve nuestra petición a la Junta de Castilla y León con el fin de que, previos los trámites preceptivos, se incluya en la citada orden a los comercios ubicados en los cascos históricos de las distintas ciudades de España", finalizan estos comerciantes.