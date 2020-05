Ciudadanos avisa a Sánchez de que no es su nuevo aliado, pero actúa con la responsabilidad que sus socios no muestran

"No se equivoque, no tiene un nuevo socio, sus socios son estos que le dejan ahora en la estacada. Lo que tiene es un partido de Estado que, siempre que haga propuestas moderadas que sean buenas para los españoles y si abandona la arrogancia y va por la senda del consenso, contará con nuestro apoyo", ha declarado en el Pleno de la Cámara Baja

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha dicho este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la formación naranja no se ha convertido en el nuevo aliado de su Ejecutivo por apoyar otra prórroga del estado de alarma, y que simplemente actúa con la responsabilidad que sus socios no muestran.

"No se equivoque, no tiene un nuevo socio, sus socios son estos que le dejan ahora en la estacada. Lo que tiene es un partido de Estado que, siempre que haga propuestas moderadas que sean buenas para los españoles y si abandona la arrogancia y va por la senda del consenso, contará con nuestro apoyo", ha declarado en el Pleno de la Cámara Baja.

Durante el debate, Bal ha repasado las condiciones que Sánchez ha aceptado para conseguir el voto favorable de Cs a una nueva prórroga del estado de alarma y ha defendido la necesidad de mantenerlo quince días más porque, tras más de dos meses con la población confinada para frenar el contagio del coronavirus, ahora no se puede correr el riesgo de "dar un paso atrás".

El diputado ha instado al presidente del Gobierno a cumplir todo lo acordado con Ciudadanos y ha subrayado que su grupo no vota este miércoles "a favor de un Gobierno", sino que vota sí a la prórroga "por responsabilidad".

Además de exigir al presidente que no "amenace" a la oposición con las consecuencias de no mantener el estado de alarma, ha instado a los grupos que van a votar que no --tanto los que en su momento apoyaron la investidura de Sánchez como a Vox o al PP-- a hacer "política útil" como Cs. "Eso es lo que nos reclaman los españoles, que nos pongamos de acuerdo", ha añadido.