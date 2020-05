Cuidado: Estas son todas las mascarillas ilegales y falsificadas que puedes encontrar en el mercado

El Sistema de Alerta Rápida de la Unión Europea (Rapex) lleva semanas alertando de la presencia en el mercado europeo de mascarillas filtrantes que no están cumpliendo la normativa de protección: en su mayoría se trata de mascarillas tipo FFP2 o equivalente. Según indica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), estas mascarillas se han encontrado en distintos países europeos: Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, Croacia y España, pero podrían haberse vendido en otros países europeos a través de Internet. Las hay que no filtran lo suficiente, que no cuentan con los certificados pertinentes o que, directamente, son falsificaciones. En todo caso, se trata de mascarillas ilegales.





Filtran menos partículas de las que deberían

Se han denunciado varias mascarillas autofiltrantes, en su mayoría fabricadas en China. Son mascarillas tipo FFP2 (o equivalente: N95, KN95 y KF94). Su porcentaje de retención de partículas debería ser del 92-95%, pero no son capaces de retener el porcentaje de partículas que, como mínimo, deberían retener este tipo de productos.

Daddy Baby. Protective Mask. Eearloop Face Mask. Ofrecen menos de un 49% de retención de partículas.

Daddy Baby. Protective Mask. Respiratory Protection. Ofrecen menos de un 76% de retención de partículas.

LikeLove. Self Suction Filter Type Anti Particle Respirator. Ofrecen menos de un 86% de retención de partículas.

NEP KN95 Respirator Mask. Un producto que proporciona menos de un 62% de retención de partículas.

Sin marca-Three Dimensional Protective Respirator (disposable respirator). Ofrecen menos de un 76% de retención de partículas.

Garry Galaxy Respirator Mask. N95. La retención de partículas es menos del 71 %.

Sin marca- Particle Filter Mask YK01 FFP2. La capacidad de retención medida es menor al 68,5%. Además, no presenta certificación, pese al código CE en el marcado.

El uso de estas mascarillas está recomendado para el personal sanitario y para las personas que puedan estar en contacto con contagiados. En particular la mascarilla Garry Galaxy se ha distribuido en España, entre profesionales sanitarios, que con este producto no han estado suficientemente protegidos.









No cuentan con los certificados

Además, hay varias mascarillas que no indican la certificación (ISO, UNE...) que han seguido, con lo que no ofrecen garantías de que la filtración que anuncian sea real.

Sin marca-Protective respiratory filtration "half-face mask" de la categoría KN90, detectada en Dinamarca. El producto lleva el marcado CE pero no indica la certificación correspondiente por lo que puede que no cumpla los requisitos de seguridad que anuncia.

Sin marca-Particle Filter Mask KN95. Estas mascarillas llevan marca CE pero no indican la certificación correspondiente por lo que puede que no cumplir los requisitos de seguridad.

Sinpul. Protective Mask KN95. presenta el mismo problema: marca CE sin indicar la certificación, por lo que puede que no ofrece garantías.

Sin marca-Particle Filter half face Mask fabricada y vendida en Dinamarca. Esta mascarilla tampoco lleva las certificaciones correspondientes.

Dromex. Protective Mask. Pese a llevar la marca CE, esta mascarilla FFP2 no ha sido probada y certificada siguiendo las normas europeas, con lo que no hay garantías de su eficacia ni de su seguridad.

Sin marca- Safe Mask. Esta mascarilla comprada online es objeto de otra alerta en Dinamarca. Anuncia un potencia de filtración de partículas virales, pero esa capacidad de filtración no ha sido certificado por el equipo correspondiente.

Jtrip. Safe Mask/ Fashion protective Mask. Se trata de unas mascarillas para niños que anuncian un potencial contra virus por su filtro PM 2.5, pero no han sido probadas ni certificadas, con lo que no ofrecen garantías. La alerta también procede de Dinamarca.









Son falsas

Junto a ellas, se alerta de una falsificación: