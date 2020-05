¿Qué va a pasar con los eventos culturales en la calle y con las Ferias de Salamanca?

Preguntado por un clásico de la programación turístico-cultural estival de Salamanca, Plazas y Patios, el concejal de Turismo, Fernando Castaño, ha afirmado a SALAMANCA24HORAS que por el momento se encuentra "paralizado y suspendido", a la espera de saber en qué condiciones se podrá organizar. "Con una normativa tan cambiante tenemos que saber las directrices de aforo y seguridad concretas para poderlo organizar", asegura Castaño, sabedor de que se trata de uno de los platos estrella del verano para salmantinos y turistas que quieren disfrutar de la ciudad, del teatro y de la música.

De hecho, Plazas y Patios cerró su octava edición de 2019 con una participación de 29.580 personas y su ruta teatralizada, Salamanca, tu tiempo es de piedra y oro cosechó un gran éxito de convocatoria con 7.775 espectadores en julio y agosto.

En cuanto a la programación de Ferias, cabe destacar que este miércoles, 20 de mayo, se ha conocido que la ciudad de Albacete, que ya se encuentra en fase 1 y celebra sus ferias y fiestas del 7 al 17 de septiembre (las de Salamanca son en las mismas fechas, del 7 al 15 de septiembre), ha decidido suspenderlas por "responsabilidad".

El alcalde de Albacete, Vicente Casañ, ha afirmado que "no ha quedado más remedio", pues ha expuesto que no se podrían garantizar los criterios de seguridad frente al Covid-19 que marca Sanidad. Consultado sobre esta problemática y sobre si se celebrarán las Ferias de Salamanca, Fernando Castaño ha indicado que "ahora mismo, con tanta incertidumbre, no se pueden celebrar unas ferias, pero si es necesario organizarlas se puede hacer en un plazo breve de tiempo".

"Hay muchos interrogantes ahora mismo en cuanto a seguridad y aforos, pero si las directrices cambian pronto debido a que la situación mejora, aún estaremos a tiempo de organizarlas", ha explicado Castaño a preguntas de este diario.