Salamanca sigue a buen ritmo: cuarto día sin muertes por coronavirus en el hospital y solo dos nuevos positivos por PCR

El Hospital de Salamanca es uno de los diez centros asistenciales de Castilla y León que no ha registrado ningún fallecimiento. Las residencias de nuestra provincia tampoco han registrado muertes por la COVID-19

Las grandes noticias siguen llegando esta semana desde el Hospital de Salamanca. Este jueves se ha convertido en el cuarto día consecutivo en el que no se registra ningún fallecimiento por coronavirus en el Complejo Asistencial de Salamanca, manteniendo esa suma total en 358 defunciones.

No obstante, la propia consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha llamado a la prudencia: "Las cosas están mejorando , pero no hay que olvidar que el coronavirus sigue entre nosotros. No hay que perderle el miedo". En ese sentido, cabe destacar que el número de pruebas PCR que han resultado positivas también ha vuelto a descenser. Solo dos en esta jornada que se corresponde también con los dos nuevos casos confirmados, puesto que, como se anuncio en noticia pasadas y que actualizamos más abajo en esta misma, el criterio del Ministerio de Sanidad ahora obliga a diferenciar los casos nuevos totales con los que han dado positivos con síntomas en los últimos catorce días

Sumando a las estadísticas positivas, otras cuatro personas han superado ya la enfermedad en Salamanca, sumando un total de 1.194 pacientes dados de alta. En cuanto a las personas ingresadas en el Complejo Asistencial de Salamanca, continúan los mismos 12 pacientes en UCI que el día anterior, pero siguen reduciendose aquellas personas contagiadas por COVID-19 en planta: 41.

En Castilla y León, se ha registrado este jueves 60 nuevos casos en total, 43 con la nueva estrategia, que hace engordar las estadísticas hasta los 25.038 casos confirmados. De estas personas, 7.970 han superado ya la enfermedad, mientras que 1.917 han perdido la vida. Salamanca continúa como la segunda provincia en número de casos confirmados y la tercera en número de altas y de fallecidos.





Nuevo criterio para presentar los datos

Siguiendo el nuevo criterio que ha impuesto el Ministerio de Sanidad, la Junta de Castilla y León ofrece, ya lo viene haciendo estos dos últimos días, una forma actualizada de presentar los datos.

Así, vuelve a cambiar la información facilitada con la idea de ser lo más fiel a la realidad actual que vive la comunidad. De esta forma, han decidido incorporar también una columna, en la tabla que ofrecen a diario, llamada "nueva estrategia" donde se facilitan los positivos por PCR que han presentado síntomas en los últimos catorce días. Esto difiere de los nuevos positivos totales de cada día, puesto que la diferencia en el número puede deberse a personas que han sido contabilizadas días anteriores como nuevos casos, al haber dado positivo en pruebas de anticuerpos, y ahora se les ha vuelto a realizar una PCR que ha dado un resultado positivo.

De esta forma, se busca que se recoja solo aquellos nuevos casos sintomáticos que puedan ser potenciales transmisores del virus. "Durante la fase de transición, iniciada el pasado 11 de mayo, el Miniserio de Sanidad computa únicamente como casos confirmados los que cumplen la nueva definición: casos con PCR positivos o casos que cumplen criterio clínico, con PCR negativa pero resultado positivo a IgM (ELISA); incluye, además, casos asintomáticos con PCR positiva", ha detallado la Junta de Castilla y León