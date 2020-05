​Ángel Sánchez, tras su no continuidad en el Guijuelo: “Ha sido una decisión del club y de Astu”

El ya ex técnico chacinero reconoce que le da pena no haber tenido la oportunidad de continuar y reconoce que está a gusto en Salamanca

Ángel Sánchez ya sabe que no continuará en el banquillo del Club Deportivo Guijuelo. El técnico reconoce en SALAMANCA24HORAS que le ha dado pena la decisión que ha tomado el club y explica que está a gusto en Salamanca.

Adiós al Guijuelo. “Ha sido una decisión del club y de Astu, que es el director deportivo. Él ha decidido que tenía que haber un cambio. Solo puedo respetarlo y aceptarlo. Yo creo que, si hubieran querido, habríamos llegado a un acuerdo. Estoy agradecido por los cinco años que he estado allí pero sobre todo por darme la oportunidad como entrenador. También porque este año me dejaron revertir la situación”.

Razones. “No me han dado ninguna razón de peso, la verdad. Ellos me dijeron que, a veces, los ciclos tienen que terminar de la mejor manera posible y que yo iba a tener muchas ofertas. Pero yo no tengo ofertas ahora mismo”.

Cuerpo técnico. “Me he sentido como en casa. Y por eso me da más pena. Esa era mi casa y me han dejado trabajar del primero hasta el último. Todos me apoyaron, desde Astu, Natalia y la Junta Directiva… y duele más por eso. Estoy tranquilo por el trabajo que he hecho”.

Futuro. “No tengo ofertas pero me gustaría seguir entrenando. En este sentido sé que es temprano. Voy a escuchar a todos. No voy a entrenar a cualquier precio y eso no quiere hablar de economía. Si llegan ofertas, las oiré. Yo estoy cómodo en Salamanca pero si no hay un proyecto deportivo interesante, no me voy a embarcar en ninguna aventura porque sí. También valoro poder salir de aquí”.