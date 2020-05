El Ministerio de Sanidad animó a Castilla y León a pasar a la Fase 1: “Se nos decía que teníamos buenos datos y que podíamos pasar tranquilamente”

En la tarde de este jueves tendrá lugar la reunión bilateral del Ministerio de Sanidad con la Junta de Castilla y León en la que se tratará la propuesta para la desescalada que ha remitido el Gobierno regional para el próximo lunes 25 de mayo. En esa propuesta se contempla que toda la comunidad pase finalmente a la Fase 1 y que las 26 zonas básicas de salud (cuatro en Salamanca), que pasaron el día 11 a la 1, cambien a la 2.

Se trata de una propuesta que, tal y como ha anunciado en rueda de prensa la consejera de Sanidad, Verónica Casado, el Ministerio ya hizo a la Junta: “Se nos decía que teníamos buenos datos y que podíamos pasar tranquilamente a la Fase 1”. Por eso, se mostraba satisfecha, ya que los criterios de prevalencia por cada 10.000 habitantes que estableció el gobierno regional permiten que se pueda hacer esa propuesta por provincias, aunque la unidad de seguimiento seguirá siendo la zona básica de salud.

El personal para la vigilancia de salud pública en los centros de salud ya se ha contratado

Se han contratado 195 enfermeras en Castilla y León, de las que 29 estarán en Salamanca, para para la vigilancia de salud comunitaria y pública en los centros de salud. No se trata de un número definitivo, según aclaraba la consejera, ya que en las zonas en las que se detecte que no es suficiente, ya sea por el número de tarjetas sanitarias o de nuevos casos detectados, se podrá contratar a más personas.

“La mascarilla no sirve de nada en la cabeza, colgada de la oreja, no hay que quitarla y ponerla”

Este jueves entra en vigor la orden que regula el uso obligatorio de mascarillas, salvo excepciones, en situaciones en las que no se pueda garantizar el distanciamiento de 2 metros. En este sentido, la consejera de Sanidad subrayaba que la mascarilla es complementaria al lavado de manos, la higiene respiratoria y distancia social.

Por eso, recalcaba la importancia de su buen uso, dado que “si no la utilizamos bien incrementa la capacidad de contagio”: “No sirve de nada en la cabeza, colgada de la oreja, no hay que quitarla y ponerla, o tapando solo la boca y no la nariz”. “El mejor guante es la higiene de manos y la mejor mascarilla la distancia social”, recalcaba. En cualquier caso, negaba que la Junta de Castilla y León vaya a repartir mascarillas de manera gratuita, sino que el dinero se invertirá en el refuerzo del sistema sanitario.

“Para el alumnado de la etapa de educación infantil no habrá vuelta a las aulas antes de septiembre”

La consejera de Sanidad confirmaba con la colaboración de la Consejería de Educación, que el alumnado de escuelas infantiles (de 0 a 6 años) consideradas como centros educativos, “el régimen y calendario a seguir será el mismo que se establezca con carácter general para el resto de las etapas educativas”, por lo que no volverán a las aulas antes de septiembre.

La comunidad educativa ha hecho reiteradas peticiones en este sentido por la imposibilidad de mantener el mantenimiento de las distancias mínimas y el resto de medidas de seguridad de obligado cumplimiento, ya que, por ejemplo, una de las excepciones para utilizar la mascarilla es ser menor de 6 años.

En cuanto a las guarderías que no tienen este carácter educativo, en el caso de que durante la Fase 2 se decidiera que se pueden abrir, al tratarse de una cuestión sanitaria, debería decidir la Consejería de Sanidad: “Nos tendríamos que reunir y ellos se tendrían que reunir después con el sector para establecer los protocolos de seguridad que permitieran la apertura de aquellos centros que así lo decidiesen”.