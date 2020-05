Ana Suárez afirma que “no me han preocupado las palabras del señor Castaño” y atribuye la reacción “desmedida” de Igea a su estrés

La polémica continúa. Ayer el concejal de Turismo de Salamanca, Fernando Castaño, llamaba en rueda de prensa a “desterrar el mensaje de que el confinamiento salva vidas”, porque consideraba que evita muertes” pero provoca otra serie de problemas de salud, y llamaba a avanzar en la desescalada porque el coste de una posible reescalada “es asumible”.

Las reacciones no tardaron en llegar. La primera, la del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, con el que comparte formación política, aseguraba que “desde 1945 no se decían cosas así desde un cargo público” y sugería que “el doctor Castaño no está en el partido correcto”.

En este sentido se pronunciaba este viernes la primera teniente de alcalde de Salamanca, Ana Suárez: “Personalmente me ha preocupado mucho la reacción que ayer vi a Paco”. La edil consideraba que se trató de una reacción “inapropiada y desmedida” y la atribuía a la “situación de estrés importante” a la que se ha visto sometido el vicepresidente: “En algunos casos es posible que llegue a superar los niveles sanos”. “Espero por el cariño que le tengo a Paco que esta crisis cambie las cosas para que estas personas puedan tomarse un respiro”, concluía Suárez.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, quien también fue preguntado por esta cuestión y sobre si compartía la posición del concejal de Turismo, aseguraba que “no voy a alimentar polémicas y menos en este día”. Sin embargo, sugería que en la conferencia de alcaldes con la Consejería de Sanidad se comprometió a contribuir al desarrollo del mensaje de que el coronavirus sigue presente y a reforzar las medidas de seguridad e higiene.