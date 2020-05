VÍDEO | ¿Por qué hay pacientes que han pasado el coronavirus y siguen dando positivo en una PCR? ¿Siguen contagiando?: la explicación de los expertos desde Salamanca

Dentro de su apretada agenda estos días con cargas de trabajo constantes, dado su puesto y la situación actual, el Dr. Juan Luis Muñoz Bellido, jefe de Servicio de Microbiología del CAUSA y catedrático de Microbiología de la facultad de Medicina de la USAL, ha vuelto a sacar un hueco para atender a SALAMANCA24HORAS.COM y resolver una de las dudas que más ha crecido en los últimos días después de que tanto el Ministerio de Sanidad como la Consejería de Sanidad de Castilla y León hayan decidido sacar de las estadísticas los PCR positivo que se mantienen en el tiempo. Estos casos, según apuntó esta semana el propio Dr. Fernando Simón, podrían, según diferentes estudios científicos, tratarse de personas que siguen dando positivo pero ya no contagian.

Con el fin de aclarar a nuestros lectores este amasijo de datos complejos, de cambios de criterios y de nombres extraños; desde este medio de comunicación volvemos a preguntar a los expertos sobre este último criterio en el que, como ya se ha mencionado, se ha decidido apartar las PCR que siguen dando positivo en el tiempo de las estadísticas de nuevos PCR diarios, con el fin, según los organismos, de acercar una dimensión más fidedigna y real de la situación.

Vista interior de un PCR automatizado de alta resolución. Modelo Roche Cobas 6800 (Hospital de Salamanca) - Uno de los dispositivos que se utilizan desde el Servicio de Microbiología para analizar las pruebas

Lo cierto es que ese término de PCR positivas en el tiempo ha generado ciertas dudas: ¿Cuánto tiempo puede seguir dando positivo una de estas pruebas? ¿Puedo haber dado negativo y volver a dar positivo? ¿Significa que si sigo dando positivo en el tiempo puedo seguir contagiando? Pues bien, algunas de esas preguntas –que también son las nuestras- se las hemos transmitido al jefe de Servicio de Microbiología del CAUSA, Juan Luis Muñoz Bellido.

¿Cuánto tiempo se mantiene el virus en nuestra faringe y nariz?

Quizá para resolver primero a qué se debe que existan personas que lleven más días de lo habitual dando positivo en PCR, debemos saber cuánto tiempo de media se mantiene el virus en nuestra faringe y nariz.

El Dr. Muñoz Bellido, apunta que, por lo general, el desarrollo de la enfermedad en el organismo de las personas es bastante similar: “la cinética del virus es bastante homogénea. Una vez que se produce el contagio, el virus va adquiriendo concentraciones crecientes en la faringe y la nariz, alcanzando el máximo poco tiempo antes del inicio de la sintomatología –uno o dos días antes de que comiencen a manifestarse los síntomas- “.

Vista exterior de un PCR automatizado de alta resolución. Modelo Roche Cobas 6800

Según el propio jefe de Servicio de Microbiología del CAUSA, “esta concentración del virus en nariz y faringe se mantiene en cifras altas durante una media de cinco o seis días; después, decae rápidamente, aunque puede tardar todavía varios días, a veces incluso más de una semana, en dejar de detectarse”.

No obstante, como la gran mayoría de las enfermedades, depende de la situación de cada persona y el grado de incidencia del virus. Muñoz Bellido explica que “con frecuencia, en pacientes con una evolución más grave, la concentración faríngea en el punto máximo es más alta y su desaparición más lenta”, algo que podría explicar por qué hay determinadas personas que siguen dando positivo en una PCR tiempo después.

Cuando la concentración vírica en la faringe cae por debajo de unas determinadas cifras el riesgo de contagio se reduce mucho

Según los estudios actuales sobre la COVID-19, todo apunta a que el riesgo de transmisión del coronavirus desciende considerablemente cuando el SARS-CoV-2 reduce sus niveles en nariz y faringe. Muñoz Bellido detalla que “una vez que la concentración vírica cae por debajo de unas determinadas cifras -en torno a 100.000 partículas víricas por hisopado, lo que suele ocurrir en torno a la semana de evolución del cuadro clínico- los estudios disponibles indican que el riesgo de contagio se reduce mucho, aunque todavía se siga detectando ARN vírico. Sin embargo, hasta que estos conocimientos no estén completamente consolidados se tiende a extremar la prudencia y a mantener el aislamiento mientras la PCR siga siendo positiva”.

Sobre esto mismo habló el pasado jueves, 21 de mayo, el director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, quien aseguró que "hay informaciones científicas que indican que a partir de los primeros 14 o 15 días de infección la probabilidad de transmisión posterior es mínima o cercana a 0", pero, al igual que el Dr. Muñoz Bellido, reconoció que aún es pronto para descartar que estas personas no contagien bajo ningún concepto.









Sin embargo, aunque estos estudios están en fases iniciales, si se confirman estos resultados las personas que posean el virus desde hace más de dos semanas no tendrían capacidad de contagiar, a pesar de continuar dando positivo en una prueba PCR. Un aspecto que ayudaría a frenar el contagio si tenemos en cuenta que, según explicó Simón, la mayoría de los casos que se están detectando en España son de esta índole.

Una persona que ha dado negativo puede volver a dar positivo si se usa otro método distinto de detección

No es extraño escuchar que una persona infectada previamente con el SARS-CoV-2 ha dado negativo en una prueba de detección de la COVID-19 y más adelante ha vuelto a dar positivo; sin embargo, esto no significa que la persona se haya vuelto a contagiar, sino que tiene una explicación más técnica.

El Dr. Juan Luis Muñoz Bellido, apunta que “hay cuestiones técnicas que pueden influir en la duración del periodo con PCR+, o incluso en que la PCR se "positivice" en pacientes en los que ya había sido negativa”. Esas cuestiones que influyen no son otras que el uso de diferentes métodos de PCR, “hay que tener en cuenta que no todos los métodos de PCR tienen la misma sensibilidad de modo que es posible que si se utilizan métodos distintos se pueda volver a detectar ARN vírico en pacientes que habían dejado de ser positivos, simplemente por el hecho de usar una técnica más sensible”.

Por último, el jefe de Servicio de Microbiología del CAUSA y catedrático de Microbiología de la facultad de Medicina de la USAL, detalla que la realización de una toma correcta se antoja como crucial. “Si el hisopo – el comúnmente llamado ‘palito’ utilizado para recoger muestras- no llega a la nasofaringe, sino que se queda solo en la nariz, probablemente tengamos un resultado negativo ficticio, de modo que, si unos días después al paciente se le hace una nueva toma de muestra correcta, podríamos tener un positivo. Pero no quiere decir que el paciente se haya vuelto a ‘positivizar’, sino simplemente que la toma anterior no se hizo correctamente”, concluye el Dr. Juan Luis Muñoz Bellido.

Nuevo criterio para presentar los datos

Con esta información de los expertos, parece estar justificado el nuevo criterio que ha impuesto el Ministerio de Sanidad y que ha aceptado la Junta de Castilla y León como una forma actualizada de presentar los datos.

Así, se ha vuelto a cambiar la información facilitada con la idea de ser lo más fiel a la realidad actual que vive la comunidad. De esta forma, han decidido incorporar también una columna, en la tabla que ofrecen a diario, llamada "nueva estrategia" donde se facilitan los positivos por PCR que han presentado síntomas en los últimos catorce días. Esto difiere de los nuevos positivos totales de cada día, puesto que la diferencia en el número puede deberse a personas que han sido contabilizadas días anteriores como nuevos casos, al haber dado positivo en pruebas de anticuerpos, y ahora se les ha vuelto a realizar una PCR que ha dado un resultado positivo.





De esta forma, se busca que se recoja solo aquellos nuevos casos sintomáticos que puedan ser potenciales transmisores del virus. "Durante la fase de transición, iniciada el pasado 11 de mayo, el Miniserio de Sanidad computa únicamente como casos confirmados los que cumplen la nueva definición: casos con PCR positivos o casos que cumplen criterio clínico, con PCR negativa pero resultado positivo a IgM (ELISA); incluye, además, casos asintomáticos con PCR positiva", ha detallado la Junta de Castilla y León