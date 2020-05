​Jabi Luaces, Ángel Sánchez… la terna de nombres para el banquillo de Unionistas

El nuevo director deportivo de Unionistas, Diego Hernansanz, no quiso mojarse sobre la primera decisión que va a tomar: el entrenador del equipo.

“El tema del entrenador es la primera decisión que se va a tomar. Analizar un poco queda la competición porque va a ser un año diferente. Subgrupo de 10 y 18 jornadas… no sabemos cómo va a transcurrir la temporada. ¿Jabi Luaces la primera opción? Hay que analizar muchas cosas… acabo de llegar. Sí que es la primera cosa con la que nos tenemos que meter y tenemos que ver. Primero se planteará internamente pros y contras de Jabi y de la situación en la que estamos. Y se tomará una decisión”, explicó.

Además, también se le puso sobre la mesa el nombre de Ángel Sánchez y de otros entrenadores del norte de España: “¿Tantear, tantear? No. ¿Qué hablo a diario con entrenadores? No voy a decir que no. Pero lo primero es saber si Jabi Luaces sí o no. Ahora mismo no hay camino para tantear ni ofrecer. ¿Ángel Sánchez? Ayer el Guijuelo dio la noticia que no continuaba y es otro entrenador que está sin equipo”.