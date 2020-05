​Diego Hernansanz: “Me gustan los jugadores inteligentes, dinámicos y que juegan rápido”

El nuevo director deportivo de Unionistas atendió a los medios de comunicación en su primera comparecencia pública. Explicó que es un club que “abraza mucho” y que se fue con las ganas de poder volver. “En mi caso, no he podido decir que no a Unionistas”, explicó antes de atender las preguntas de la prensa.

Entrenador. “Llevamos un tiempo hablando. Todo se ha producido muy rápido. Acabo de llegar y hay que ver muchas cosas. El tema del entrenador es la primera decisión que se va a tomar. Analizar un poco queda la competición porque va a ser un año diferente. Subgrupo de 10 y 18 jornadas… no sabemos cómo va a transcurrir la temporada. ¿Jabi Luaces la primera opción? Hay que analizar muchas cosas… acabo de llegar. Sí que es la primera cosa con la que nos tenemos que meter y tenemos que ver. Primero se planteará internamente pros y contras de Jabi y de la situación en la que estamos. Y se tomará una decisión”.

Más allá de Luaces, ¿ha tanteado ya a otros entrenadores aunque sea d forma informal? ¿Valora la opción de Ángel Sanchez? “¿Tantear, tantear? No. ¿Qué hablo a diario con entrenadores? No voy a decir que no. Pero lo primero es saber si Jabi Luaces sí o no. Ahora mismo no hay camino para tantear ni ofrecer. ¿Ángel Sánchez? Ayer el Guijuelo dio la noticia que no continuaba y es otro entrenador que está sin equipo”.

Objetivo de Unionistas. “Es una temporada normal. Hay gente que dice que hay dos equipos que ascienden y dos que descienden. El objetivo es mantener la categoría porque es un descenso por organización de la competición. El objetivo es que compita cada domingo y que gane cada domingo para que todos los unionistas estén contentos”.

Presupuesto. “Estamos en un momento de muchísima incertidumbre. Yo he hablado con presidentes hace una semana o dos. No sé ni cómo va a arrancar. Nadie sabe lo que va a pasar. Yo siempre me he adaptado a los presupuestos que ha habido. Villarrubia sería de los presupuestos más bajo. ¿El dinero es importante? Yo soy más de proyecto y que el jugador saque el mayor rendimiento posible. En Aranda fue similar, el segundo o tercer proyecto más bajo. Y salvamos la categoría. Hay equipos que tienen mucho más dinero y se estrellan. Unionistas tiene que adaptarse a la situación que hay. Unionistas siempre ha tenido el apoyo de los socios y patrocinadores”.

Su figura como Director Deportivo. “A diferencia de las tres anteriores experiencias, esta ya es de día a día. A Diego le ponen cara y ojos. Todo lo que hace un director deportivo y lo que vengo haciendo, expresarlo en Unionistas. Me gusta tomar decisiones todos los días”.

¿Va a pedir a los jugadores con contrato que se bajen el sueldo? “Es una opción que se contempla por la incertidumbre que hay. Todos nos tenemos que adaptar a la nueva situación. La viabilidad del club está por encima de cualquier nombre y cualquier apellido”.

¿Cuál es el estilo de futbolista que busca para Unionistas? “Hasta cierta edad 27, 28 o 29 años. Me gustan los jugadores inteligentes, dinámicos y que juegan rápido. Líneas muy juntas, agresivos, que compitan sin balón… el perfil de jugador es que sea joven y que no venga saciado. Y eso no quiere decir que no tenga experiencia. La plantilla del Villarrubia, más allá del presupuesto, creo que se consiguió llegar al perfil de jugador que más o menos estábamos buscando: portero con buenos pies, laterales largos, centrales contundentes, pivote con trabajo, dos por delante, bandas rápidos… todos tenían que tener buen trato de balón y tácticamente ordenados, mucho hambre y cero egocentrismo. El Éibar es un ejemplo porque lo tienen muy claro. Hay que ser el mejor más allá del presupuesto”.

Jugadores en campo de hierba artificial. “No. Nunca en la confección de la plantilla he mirado dónde ha jugado en la última temporada. Las dimensiones del Reina sí hay que tomarlas en cuenta. Es una variación a tener en cuenta respecto a este año”.

Tuit del Villarrubia sobre el director deportivo. “Me han escrito un par de amigos y no he visto el tuit. A mí me gusta que se hable de fútbol. Me llama el Villarrubia hace dos temporadas y yo confecciono la plantilla, organizo el presupuesto, soluciono problemas, asesoro al presidente para que se ahorre dinero… todos los trabajos que he hecho son de un director deportivo y avalados por el presidente. Eso es mucho más que un director deportivo”.

¿Va a haber bajas entre los jugadores con contrato? “Todo va a depender del entrenador. Tengo jugadores en mente pero ninguno le he podido llevar a Unionistas porque todo esto tiene que ser consensuado con el ‘ok’ con el conocimiento de mercado. Igual hay un jugador que quiero que continúe y luego dice que se va. Yo he visto a Unionistas este año, sobre todo más al principio, y a mí me ha costado identificarme con Unionistas. Yo me adapto y me gusta el Cholo, Zidane… todo lo que esté trabajado. No tengo un estilo marcado. Hay uno que me gusta más que otro. Como detalle, en las tres anteriores etapas de Arandina, Unionistas y Villarrubia, el entrenador ya existía y yo me he adaptado. Hay que diferenciar entre los jugadores con contrato: los jugadores sub23 creo que tienen que ser evaluados por el entrenador y los jugadores senior es otra cosa. Este año en Villarrubia se consiguió la cesión de Samu Diarra, portero sub23 de la Cultural, y para mí es un portero de Primera División. Pero tiene unas características muy concretas. ¿Diego tiene en mente a Samu Diarra? En unas características muy concretas”.

¿Continuidad del cuerpo técnico? “La gente que hay en el cuerpo técnico de Unionistas son de Unionistas. Pero cuando nos sentemos a ver la situación, lo analizaremos. Yo creo que el club está contento con el cuerpo técnico. Nos tendremos que adaptar también a la incertidumbre que hay. Ya profundizaremos. Va a depender del primer trabajo del entrenador. Creo que el tema físico es el más importante que ninguno y el preparador físico va a dar muchos puntos”.

Fuiste una persona clave en la llegada de Admonio, ¿entra entre tus planes pedir su cesión? “Es igual que lo de Samu Diarra. Son jugadores de un potencial tremendo. Admonio era una de las opciones cuando vino Eslava. Estaba en el pensamiento de Unionistas en noviembre, cuando vino Eslava. Si hay opciones de que Admonio pueda volver a Unionistas… pero no va a ser fácil”.

¿Son ciertos los rumores que ponen a Abel Conejo en la órbita de Unionistas? “No entiendo por qué vinculan a Abel Conejo en Unionistas. Ni en mi mente”.

¿Va a trabajar solo en esta parcela o va a contar con otras personas? “El club me ha comentado que hay varias personas que ya venían trabajando este año. Tendré que hablar con ellas y ver su disposición”.

Su salida en Unionistas. “Yo no discutí con nadie. A mí cuando me llama Unionistas, hablé con Astu. Cuando él marchara, yo marchaba con él. Lo dije por un tema de sentido común y confianza. Cuando eso ocurre, yo continuo un poquito más de tiempo. Hay un cambio muy diferente a como se venía haciendo y se empezó a hacer. Creo que lo mejor tanto para el club como para Diego era eso. En cuatro, cinco o seis días no es tiempo para evaluar”.