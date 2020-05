“No sabemos si los 20 casos nuevos en Salamanca son una dispersión de casos aislados o un contagio masivo en un determinado grupo de personas”

Este lunes Salamanca ha pasado a la Fase 1 de la desescalada, precisamente un día en el que los datos no son nada alentadores para la provincia, ya que anota 20 casos nuevos de coronavirus detectados por prueba de detección molecular, del total de 20 que ha habido en toda la comunidad.

“Salud pública está investigando qué ha pasado para este repunte que se ha producido en Salamanca”, afirmaba la consejera de Sanidad, Verónica Casado. Por el momento se desconoce la información de este aumento que consideraba preocupante. “No sabemos si es una dispersión de casos aislados o un contagio masivo en un determinado grupo de personas”, añadía.

Las medidas a tomar dependerán de los resultados de la investigación epidemiológica, ya que en función de la distribución de los nuevos contagios se podrían valorar unas acciones u otras. Para esto será imprescindible el marco de las zonas básicas de salud, que podría ayudar a ver dónde se han producido los contagios más concretamente dentro de la provincia.

Verónica Casado no relacionaba este repunte de contagios con las manifestaciones contra el Gobierno que se iniciaron hace 10 días: “En principio, sería hablar por hablar porque no tengo datos. Relacionar una cosa con la otra es muy temerario. El contagio necesita un poco más de tiempo para hacerse evidente”.

En cuanto a la apertura del turismo, tal y como anunció el fin de semana Pedro Sánchez, la consejera de Sanidad opinaba que “me produce mucho respeto porque no sé muy bien qué es lo que va a pasar. Lo bueno de tener los 14 días es valorar si hay repuntes”. Especialmente con los datos de este lunes: “Hasta que no sepa qué es lo que ha pasado en Salamanca tengo cierta intranquilidad con levantar las medidas”.

La zona básica de salud sigue siendo el criterio para la Junta, que también es partidaria de que pasen al menos 14 días para pasar de fase

Ante las palabras pronunciadas el viernes por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en las que decía que Castilla y León había cambiado su criterio de zona básica de salud a provincial, Verónica Casado lo corregía diciendo que no es así. “Nuestro criterio de zona básica de salud daba datos que permitía que pudiéramos confluir nuestro criterio al provincial, de hecho, sino no hubiéramos propuesto las 26 zonas a Fase 2 que se quedaron en Fase 1”, aclaraba.

“La Fase 2 tiene sentido siempre y cuando no limitemos la movilidad dentro de la provincia, porque si tenemos varias en 2 y en 1, podemos llegar a penalizar la movilidad dentro de la provincia. A veces hace que mantener en Fase 1 no sea perjudicial”, explicaba. Además planteaba que la zona básica de salud es la herramienta fundamental para hacer la vigilancia y el control en caso de una reescalada y no penalizar a toda la provincia, como podría ocurrir en el caso de Salamanca.

Sobre el tiempo entre fase y fase que el Gobierno ha anunciado que valora reducir de 14 a 7 días, Verónica Casado consideraba que “el tema de los 14 días no es caprichoso, es el tiempo que se ve en el que sucede algo o no”. Por eso, al tratarse de un criterio epidemiológico, “no encontramos razones para acelerar esa fase”. “Todavía no he escuchado las razones epidemiológicas y sanitarias para acortare la fase de 14 a 7 días”, concluía.

Trabajo de todos los partidos para la reconstrucción del sistema sanitario en Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha propuesto un consenso entre todos los partidos para trabajar en la reconstrucción del sistema sanitario, algo a lo que todos han dado el visto bueno. De hecho, cada partido ha propuesto ya a sus expertos en sanidad a falta del Partido Socialista, que lo hará en los próximos días.

“Tenemos que estar preparados por si se produjera un repunte. Toda la planificación sanitaria tiene que estar centrada en entender en que puede ser un momento interepidemia”, explicaba la consejera. Por eso, consideraba que es “el momento de la unidad”.

Las consecuencias de la movilidad desde Madrid

Según un estudio, la movilidad del virus tiene una clara relación con la movilidad interprovincial desde Madrid a otras provincias que explica hasta el 68% de la incidencia y mortalidad. Ante esta constatación, la consejera de Sanidad se mostraba temerosa ante la movilidad entre provincias y apuntaba que “días debemos ser muy conscientes y responsables de que tenemos mucho que ver con la propagación del virus”.