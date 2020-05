​Razvan, sobre su posible continuidad en el Guijuelo: “Me siento del pueblo y estoy cómodo”

Razvan es uno de los jugadores más queridos en el Club Deportivo Guijuelo. El rumano no ha tenido los minutos esperados esta temporada pero acepta con normalidad que Dani Hernández cuajó buenas actuaciones mientras él estuvo lesionado. Además, no se ‘moja’ al habla sobre la no continuidad de Ángel Sánchez y quiere devolver al club la confianza en él si sigue vistiendo la casaca chacinera.

Valoración de la temporada. “Al final, creo que me perjudicó el tema de la lesión. Después era entendible que siguiese Dani, porque lo estaba haciendo bien. Había que aceptarlo y esperar la oportunidad. Nosotros solo podemos entrenar a tope y meter presión al entrenador porque la competencia es buena. Tengo la responsabilidad de ser uno de los capitanes y tengo que dar ejemplo”.

No continuidad de Ángel. “En ese sentido, los jugadores no podemos decir nada. Ángel demostró durante dos temporadas que es un grandísimo entrenador. Nosotros vamos y venimos y es una cosa que no nos podemos meter porque no es asunto nuestro. A nosotros nos pagan por entrenar y jugar. Ha sido una decisión del club”.

Contrato. “Estamos todos a la espera. Creo yo que entre esta semana y la que viene hablarán con nosotros. Primero tendrán que saber quién es el entrenador. El club nos pidió esperar. Me siento del pueblo y estoy cómodo. Pero estar a gusto no quiere decir que me conforme, quiero demostrar y devolverles la confianza. No soy para estar de paso. Hay que saber que el fútbol no se acaba en Guijuelo”.