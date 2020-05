El consejero de Empleo, Germán Barrios, renunció por sus diferencias "insalvables" con el vicepresidente Francisco Igea

"La dimisión es por motivos personales. Lo que no he dicho son esos motivos y aprovecho para decir que me encuentro perfectamente de salud", indicó ayer Germán Barrios, sorprendido por el rumor acerca de su estado de salud, declaraciones que recoge ABC.

Esos motivos personales que le han llevado a renunciar como consejero justo un día antes de que se cumpla un año de la celebración de las últimas elecciones autonómicas son las diferencias con Francisco Igea y con el viceconsejero de Empleo e Industria, David Martín, hombre de confianza del vicepresidente, que, según Barrios, se han vuelto "totalmente insalvables".

El PP agradece "el trabajo y la dedicación" de Barrios

El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León quiso este lunes agradecer el "trabajo y dedicación" del exconsejero de Empleo e Industria de la Junta, Germán Barrios, que ha presentado su renunica al cargo este lunes.

Las mismas fuentes 'populares', en un comunicado recogido por Europa Press, le han deseado "que el futuro le depare lo mejor, tanto en lo personal como en lo profesional", y han manifestaod que esperas que los "sólidos pilares" que consideran que han construido durante su gestión en la Consejería "tengan continuidad a través de quién sea designado su sustituto".

Además han destacado la trayectoria política y profesional de Germán Barrios durante los años en los que ha desempeñado distintas responsabilidades públicas, "siempre al servicio de los ciudadanos de Castilla y León".

Ciudadanos reconoce la gestión de Barrios durante el Estado de Alarma y su aportación al Diálogo Social



Ciudadanos Castilla y León agradeció ayer lunes el trabajo desarrollado por Germán Barrios al frente de la Consejería de Industria y Empleo, al tiempo que desde la formación naranja se ha reconocido "su gran labor y gestión" durante el Estado de Alarma.

Desde Cs se ha querido reconoce el trabajo que ha llevado Barrios casi un año al frente de Industria y Empleo así como su "gran labor" durante el Estado de Alarma para gestionar los ERTEs que se han presentado en la Comunidad y para diseñar una serie de líneas de ayudas a familias, empresas, pymes y autónomos para hacer frente a la crisis económica derivada del COVID-19.

Tudanca (PSOE) sobre la renuncia de Barrios: "Cuanto más amor dicen tener, menos unidos parecen"

A través de su cuenta de Twitter, horas después de conocerse la renuncia de Germán Barrios, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, afirmó: "Cuánto más amor dicen tenerse, menos unidos parecen".

"Ahora nos conviene estabilidad", defendió Luis Tudanca, quien añadió que "una crisis de gobierno no es lo que necesita nuestra tierra en plena lucha contra la pandemia", en referencia a la situación que ha generado en la Comunidad la crisis del Covid-19.

Pablo Fernández (Podemos): "La renuncia de Barrios ahonda en las cada vez más evidentes grietas del ejecutivo autonómico"

El secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha afirmado que la dimisión del consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, "ahonda en las cada vez más evidentes grietas existentes en el ejecutivo autonómico".

Así lo ha indicado a través de su perfil en Twitter, donde ha lamentado que "cuando la ciudadanía reclama unidad y altura de miras, PP y Ciudadanos se hallan enfrascados en luchas intestinas".

"Lamentable. Pena", concluía el texto publicado por el también procurador en las Cortes de Castilla y León tras conocer la noticia de la dimisión de Barrios.