Laura Marcos asciende a Liga Femenina con el Estudiantes: "El entrenador siempre tuvo mucha confianza en mí"

Una salmantina ha ascendido a Liga Femenina. Se trata de Laura Marcos, base del Movistar Estudiantes, que regresará a la máxima competición del baloncesto femenino español. La jugadora charra atiende a SALAMANCA24HORAS para hablar de su futuro y de cómo ve la próxima temporada.

Ascenso a Liga Femenina. "Un ascenso no deja de ser un ascenso. Nos hubiera gustado conseguirlo en la pista porque llevábamos un año muy bueno. Dadas las circunstancias, conseguirlo así está bien. Solo habíamos perdido un partido en todo el año y llevábamos veinte victorias seguidas".

Importante en Estudiantes. "Venía de un año malo en Zamora y en Estudiantes me he sentido otra vez como una jugadora de baloncesto. El entrenador, desde el primer día, siempre tuvo mucha confianza en mí. No me puedo quejar de su confianza, incluso cuando he tenido partidos malos ha confiado en mí".

Futuro. "Dadas las circunstancias, no lo sé. Damos por hechos que los presupuestos van a bajar un montón. Me gustaría quedarme en Madrid pero la vida aquí es muy cara. Habrá que ver qué opciones tengo. Da igual de lo que hablemos para el año que viene, porque va a ser todo muy complicado. A ver si se puede jugar de forma normal porque, si no hay una vacuna, puede haber rebrote. Los presupuestos van a bajar mucho. Ayudaría un poquito que la Federación profesionalice la liga".

Lucha por el título. "UniGirona y Avenida van a pelear por el título pero Valencia está apostando fuerte por luchar con los más grandes. Está bien que haya un tercer equipo que luche por la liga. Espero que no haya mucha diferencia entre ese tercer equipo y el resto".