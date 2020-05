La Universidad Pontificia impartirá el Experto en Comunicación Social en formato online

El Experto en Comunicación Social de la Universidad Pontificia de Salamanca pretende capacitar y complementar la formación de las personas que trabajan en la Iglesia en el campo de la comunicación pastoral, así como formar a posibles responsables o colaboradores en las áreas de comunicación.

Se trata de un título referente en el sector que se puede cursar, a partir de esta edición, de forma virtual, aspecto que, dada la coyuntura marcada por la crisis de la COVID-19, permite compatibilizar su desarrollo con otros contextos laborales y pastorales.

El Experto cuenta con una consolidada trayectoria marcada por la calidad y el sello de la UPSA. Las sesiones se impartirán del 29 de junio al 10 de julio y del 1 al 11 de septiembre de 2020. Su directora, Gloria García, destaca las principales características del título.

¿Por qué es necesario completar la formación de los laicos, religiosos y sacerdotes en el campo de la Comunicación Social?

Creemos que no solo es necesario completar sino sobre todo actualizar. El mundo de la comunicación está sometido a una velocidad de cambio que obliga a todos y, particularmente, a quienes están más cerca de la comunicación de la Iglesia, a formarse de manera competente pero también a poner al día su formación en estrategias, habilidades y herramientas comunicativas cada vez más diversas y complejas. Es preciso tomar conciencia de que el autodidactismo de usuario no nos convierte en comunicadores competentes y que es necesario atender a la importancia de una formación reglada para, a partir de ahí, saber que el aprendizaje adquirido no es más que el punto de partida de un aprendizaje que necesariamente habrá de prolongarse a lo largo de toda nuestra vida.

¿Considera que necesita el entorno educativo y pastoral incorporar a los medios de comunicación en sus tareas diarias?

Sin duda ya lo viene haciendo desde hace años. La incorporación de los medios de comunicación en las aulas es un recurso pedagógico de enorme interés que, en la medida en que ha sido posible integrarlo en la enseñanza reglada ha dado unos frutos magníficos en la formación de niños y adolescentes. Y, precisamente, porque es un camino transitado, es necesario avanzar e incorporar las nuevas tecnologías y los nuevos medios de una manera transversal en las diferentes materias, y es aquí donde está el desafío educativo en nuestros días. Y, por supuesto, en el entorno pastoral me consta que es imprescindible el uso de los nuevos medios para llegar adonde las formas tradicionales de comunicación no llegan todo lo bien que sería deseable, especialmente a los jóvenes. Y no se trata de claudicar ante las nuevas formas de comunicación sino de utilizarlas al servicio de los fines evangelizadores y educativos de la Iglesia.

Bajo su punto de vista, ¿cree que la crisis del coronavirus generará una mayor demanda en la formación de responsables de medios de comunicación en las diócesis y congregaciones?

La crisis de la Covid19 solo ha puesto de manifiesto de manera dramática lo que venía planteándose desde hace años: la necesidad de que los profesionales y responsables de medios vinculados a la Iglesia dispongan de una formación en comunicación cualificada que haga que la comunicación de la Iglesia sea cada día más eficiente en cada uno de los ámbitos en los que está y en los que aspira a estar presente.

¿Qué valor añadido ofrece la UPSA con este posgrado?

Detrás del nombre de la Universidad Pontificia de Salamanca hay un sello de calidad docente y de compromiso con la formación avalado por décadas de dedicación a la enseñanza superior. Esto lo saben muy bien quienes, año tras año, nos eligen tanto para su formación de Grado como de Posgrado. En este sentido, el Experto en Comunicación Social se beneficia de este marco y este aval institucional. A ello añade un plan de estudios muy cuidado en la selección de materias. A partir de su organización dos módulos, uno práctico y otro teórico, el Experto en Comunicación Social aporta conocimientos esenciales y algunos también de impacto en el manejo de herramientas de comunicación digital al tiempo que en el módulo teórico invita a la reflexión en torno a algunos de los desafíos que en estos momentos encara la Iglesia en el ámbito de la comunicación y a los que necesita dar respuesta.

Y he dejado para el final lo que considero que es un valor añadido esencial en este posgrado: su profesorado. Cada uno de los profesores ha sido elegido por una trayectoria profesional largamente consolidada en la materia que va a impartir y todos en su conjunto, por su fuerte compromiso con el objetivo que nos da sentido, el servicio a que los profesionales de la comunicación en la Iglesia sean cada día mejores.