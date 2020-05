El DA2 reabre sus puertas con una nueva propuesta expositiva, la muestra ‘UNDONE’ de Hugo Alonso

Tras más de dos meses con sus puertas cerradas con motivo del estado de alarma, el Centro de Arte Contemporáneo de Salamanca, DA2, ha reabierto hoy sus puertas con una nueva oferta expositiva para los visitantes. Se trata de la muestra ‘UNDONE’ del artista Hugo Alonso, una exposición que ocupa las salas 2, 3 y 4 del DA2 y que podrá verse hasta finales de año.

Junto a esta nueva propuesta, hasta el 28 de junio, los visitantes podrán seguir disfrutando de la exposición ‘Hecatombe’, del artista Ramiro Tapia y de las obras visuales de Lúa Coderch, dentro del espacio de Visiones Contemporáneas, en el horario del centro: de martes a viernes, de 12’00 a 14’00 horas y de 17’00 a 20’00 horas; los sábados, domingos y festivos se abre de 11’00 a 15’00 horas y de 17’00 a 21’00 horas.

La concejala de Educación y Cultura, María Victoria Bermejo, ha visitado el centro esta mañana para comprobar personalmente las medidas sanitarias y el correcto estado de las instalaciones, así para agradecer a los trabajadores del DA2 el esfuerzo realizado durante las pasadas semanas. Además, ha tenido ocasión de saludar al artista Hugo Alonso, con quien ha recorrido la nueva muestra.

Las medidas de seguridad que se han puesto en marcha en la reapertura del DA2, responden a las indicaciones de las autoridades sanitarias. Así, el centro expositivo está disponible para un tercio de su aforo, para lo que se ha establecido un control en el acceso, y cuenta con mamparas en la zona de recepción. Además, no hay programas de mano ni visitas guiadas, y los espacios comunes ---biblioteca y salón de actos--- continúan cerrados. Igualmente, los visitantes deberán llevar mascarillas y mantener la distancia de seguridad y cuentan con dispensadores de gel hidroalcohólico.

La nueva exposición: ‘UNDONE’

‘UNDONE’ se despliega de una forma secuencial y ascendente sobre toda la planta inferior del centro. Únicamente lo visual tiene presencia en esta muestra e irá mutando en un mosaico de estímulos audiovisuales, tras los cuales el espectador será quien finalmente decida dónde están los límites físicos de la exposición, caracterizada por una semántica ambigua y una estética con reverberaciones de película onírica, after hour, parque de atracciones y pinacoteca clásica.

En esta muestra se condensa el interés y la curiosidad que el artista siente hacia el mundo de la imagen en movimiento, el sonido y la pintura, el modo en que se interrelacionan, la manera que tienen de conmovernos o la forma en que hacemos íntimo e intransferible algo abierto y universal.

‘UNDONE’ es una invitación a recorrer un sendero en soledad, como la instalación principal que ocupa la sala central, una suerte de escultura audiovisual caminable con forma de cerebro-intestino-laberinto situada dentro de una cárcel, que nace y muere en el mismo lugar.

En la sala 2 hay seis obras pictóricas de diferentes tamaños. En todas ellas se puede percibir un interés por los vínculos que existen entre la historia de la pintura y la historia del cine. Conceptos triangulares como lo bello, lo sublime y lo siniestro están de manifiesto. Formalmente, a pesar de ser pinturas tradicionales en lo técnico, en las que se parte del papel en blanco y se añade pintura, su acabado podría ser confundido con fotografía, y su estética con cierto aire cinematográfico de los años 60. Se mezclan así, de manera ambigua, formas de producir imagen, y se hacen evidentes las nuevas posibilidades de llevar a cabo la práctica pictórica.

La sala 3 está ocupada por la instalación ‘The Door’, una proyección de doble pantalla de 24 segundos en bucle. Esta pieza nos muestra una sola escena cinematográfica escindida en dos. En un lado el hacha rompe una puerta mientras oímos los gritos de una actriz ausente. En el otro esta actriz grita aterrada ante una puerta que permanece intacta. A través de la apropiación de un material por todos conocido se abren de este modo nuevas posibilidades semánticas al mismo tiempo que se transforma una imagen bidimensional en una suerte de escultura audiovisual que sólo estará completa si el espectador se desplaza de una proyección a otra.

En la sala 4 está instalada la pieza principal de la muestra. Esta obra está concebida como una escultura audiovisual transitable con forma de laberinto. También como una secuencia cinematográfica tridimensional, en la que el espectador es la línea temporal y de él depende el curso de los acontecimientos. En ella se condensan los intereses del artista por el sonido, la imagen en movimiento, la pintura y el espacio. Consta de una estructura de madera, 8 vídeos, sonido, un cuadro, humo y luz.

El artista: Hugo Alonso

Hugo Alonso (1981) se formó en la Facultad de Bellas Artes de Salamanca y Roma. Inicialmente pictórica, su obra ha ido expandiéndose hacia otros campos como el vídeo, el sonido o la instalación audiovisual.

Algunas de sus muestras individuales son November (Galería Miquel Alzueta, Barcelona, 2017), RAW (Galerie Youn, Montreal, 2017), Blonde (Pigment Gallery, Barcelona, 2016), Pendulum (CEART, Fuenlabrada, 2016), Believers (Sala de la Diputación de Salamanca La Salina, 2015), Cómo resucitar una mosca muerta (Medina Film Fest, 2013), To my father and to the memory of my mother (Galería Adora Calvo, Salamanca, 2011), Frederick Treves y la Cámara de cirujanos (Galería Salvador Díaz, Madrid, 2010) o Paintingdrome (DA2, Salamanca, 2007).

Entre las exposiciones colectivas donde ha participado se encuentran: Las formas de la luz (Galería Miquel Alzueta, Barcelona, 2019), TOC (DA2, Salamanca, 2016), Poétique quotidienne (Galerie Youn, Montreal, 2016), This is not a love song (Pera Museum, Estambul, 2015), La luz expandida: nuevas tecnologías en el videoarte español (Fundación Telefónica, Madrid, 2015), Paisajes Improbables (Junta CyL / Teatro Municipal de Guarda, CyL / Portugal, 2012), Arte y Videoclip (Loop Festival, Barcelona, 2012), Generación 2008 (Cajamadrid, itinerante, 2008), Pittura Digitalis (Galería Caprice Horn, Berlín, 2007), Mixed Emotions (DA2, Salamanca, 2008), Existencias (MUSAC, León, 2007) o Heterotopías (Oktogon HfBK, Dresde, 2007).

Entre sus méritos destacan el Premio Colección Rucandio JustMad 2019, Premio Noca Paper Art Madrid 2016 al mejor Sólo Project, Premio Jóvenes Pintores Fundación Gaceta 2013, Premio Arte Joven de la Junta de Castilla y León 2011, Premio Caja España de Pintura 2008, Premio Óptica Videoarte 2008 y 2007, Premio Jóvenes Artistas de Castilla y León Caja Burgos 2007 o la Beca de Investigación Pictórica BMW 2002.

Su trabajo ha estado presente en ferias de arte contemporáneo nacionales e internacionales como ARCO (España), ZONA MACO (México), VOLTA (Suiza), SEATTLE ART FAIR (Estados Unidos), ART TORONTO (Canadá), ART PARIS (Francia), PAPIER (Canadá), ART MIAMI (Estados Unidos), ART MADRID (España), CIRCA (Puerto Rico), ART FAIR (Alemania), ART ELYSEES (Francia), FOR REAL (Holanda), CONTEXT (Estados Unidos), ARTE SANTANDER (España), TEXAS CONTEMPORARY (Estados Unidos), ART ON PAPER (Estados Unidos) o CROSSROADS (Inglaterra).

Su obra forma parte de significativas colecciones públicas y privadas como MUSAC (Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León), DA2 (Domus Artium 2002), Colección Pilar Citoler, Colección Rucandio, Colección Bassat, CAB (Centro de Arte Contemporáneo de Burgos), Fundación BMW, Diputación de Salamanca, CEART (Centro de Arte Tomás y Valiente), Fundación Gaceta u Obra Social Caja España.

En octubre de 2017 fue el artista invitado por The New York Times Magazine para ser portada con una obra creada específicamente.