De 20 a 0 en 24 horas: Salamanca no registra ningún nuevo caso positivo por coronavirus este martes

Después de dos días bastante preocupantes en lo que a nuevos positivos por coronavirus se refiera, la provincia de Salamanca no ha registrado ningún nuevo caso este martes, 26 de mayo, ni por anticuerpos ni por PCR positivas de personas que hubieran presentado síntomas en los últimos 14 días -nuevo criterio para presentar los datos, explicado al final de esta noticia-.

Si los datos de este pasado lunes hacían “saltar las alarmas” en la Junta de Castilla y León, como reconocía la propia consejera de Sanidad -aunque luego se esgrimiera una explicación sobre la no presencia de síntomas en 10 de ellos, algo que no seguiría los parámetros de la propia Junta a la hora de informar, y se descartara la transmisión comunitaria-, los de este martes son, cuanto menos, extraños, ya que no se registra ni un solo positivo, algo que no ocurría desde antes del inicio de la pandemia.





Sin embargo, según la información facilitada por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, sí hay que registrar un fallecimiento en el Complejo Asistencial Universitario por esta enfermedad. En lo que a altas respecta, en las últimas 24 horas se han sumado cuatro más, un dato que vuelve a dar más esperanza a la sociedad charra, pues veníamos de un lunes donde no se registró ninguna alta. .

De esta forma, nuestra ciudad ya suma un total de 4.228 casos confirmados por COVID-19 (detectados por PCR y Anticuerpos). De estos, 2.904 han sido detectados por una prueba PCR. Los fallecimientos por la influencia de la COVID-19 suman un total de 362 personas que han perdido la vida en el Hospital de Salamanca.

Desde que se declarase la pandemia, ya han superado la enfermedad un total de 1.215 pacientes que han superado la enfermedad. En el Complejo Asistencial de Salamanca se encuentran ingresadas 33 personas en planta afectadas por el coronavirus, tres menos en las últimas 24 horas. Y, en la Unidad de Cuidados Intensivos, las cifras han vuelto a bajar significativamente y apenas hay 8 personas que se encuentran ingresadas por Covid-19, siendo una de las menores cifras desde que comenzara la pandemia -desde el 20 de marzo, concretamente-.





En Castilla y León, este martes se han registrado un total de 36 nuevos positivos (34 con síntomas en las últimas dos semanas) que hacen ascender hasta los 25.310 casos confirmados. De estas personas, 8.095 ya han sido dadas de alta mientras que 1.991 han perdido la vida. Salamanca sigue siendo la segunda provincia de la comunidad en número de positivos, con valores cercanos a Valladolid y la tercera en número de fallecimientos por la COVID-19.





Nuevo criterio para presentar los datos

Siguiendo el nuevo criterio que ha impuesto el Ministerio de Sanidad, la Junta de Castilla y León ofrece, ya lo viene haciendo estos últimos días, una forma actualizada de presentar los datos.

Así, vuelve a cambiar la información facilitada con la idea de ser lo más fiel a la realidad actual que vive la comunidad. De esta forma, han decidido incorporar también una columna, en la tabla que ofrecen a diario, llamada "nueva estrategia" donde se facilitan los positivos por PCR que han presentado síntomas en los últimos catorce días. Esto difiere de los nuevos positivos totales de cada día, puesto que la diferencia en el número puede deberse a personas que han sido contabilizadas días anteriores como nuevos casos, al haber dado positivo en pruebas de anticuerpos, y ahora se les ha vuelto a realizar una PCR que ha dado un resultado positivo.

De esta forma, se busca que se recoja solo aquellos nuevos casos sintomáticos que puedan ser potenciales transmisores del virus. "Durante la fase de transición, iniciada el pasado 11 de mayo, el Miniserio de Sanidad computa únicamente como casos confirmados los que cumplen la nueva definición: casos con PCR positivos o casos que cumplen criterio clínico, con PCR negativa pero resultado positivo a IgM (ELISA); incluye, además, casos asintomáticos con PCR positiva", ha detallado la Junta de Castilla y León.